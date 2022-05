Nino D'Angelo al Regio parla dritto al cuore

Parla dritto al cuore. Nonostante il suo tour si chiami «Il poeta che non sa parlare». Nino D’Angelo – ieri sera al Teatro Regio in occasione di «Tutti a Teatro 2022», la rassegna realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con Arci Parma – è voce di popolo, voce di pance, di desideri e sogni. E li racconta attraverso la musica, che si fa vivace e allo stesso tempo dolce nell’altrettanto dolce suo parlare e cantare napoletano. Così le parole tingono i ricordi e li contestualizzano in una strada, in una piazza, in una vita.

Una geografia sentimentale da condividere e riscoprire con il pubblico che lo acclama con gridi, bandiere, bandane autografate, già molti minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Nino esce dalle quinte, si avvicina al pianoforte: il teatro si anima in un boato di applausi e urla, mani che si alzano al cielo, così come gli smartphone. E' un carosello di emozioni. A partire dalle primissime parole del cantante: «Prima di iniziare voglio ricordare e abbracciare gli sconfitti di questa terribile guerra: che sono tutti coloro che stanno soffrendo – esordisce commosso, accompagnato da alcune immagini del conflitto sullo sfondo –. Fare festa con la mente libera è bello, ma non dimentichiamoci di chi sta vivendo un’esperienza atroce e disumana». Arrivano le note di «'O pate», un brano molto intimo che parla della figura del padre, dei sacrifici di un genitore che «nun se po lamentà maje cu nisciuno, adda fà sempe ‘o forte» e che «se cresce ‘e figli dint’ ‘o portafoglio».

Poi la presa di coscienza del successo, che però non cambia l’artista, il quale rimane sempre quello «senza giacca e cravatta», anche davanti «ai signori». Rivive sul palco un’Italia e una Napoli passata: è il turno del successo «Nu jeans e ‘na maglietta». L’omonimo album ha superato negli anni ‘70 il milione di copie vendute ed il film si consegna alla storia come un vero e proprio cult. Il pubblico ricomincia a cantare, trasportato da un sound in grado di fare rivivere un’epoca intera: quella dei Levi’s 501 a vita altissima e i maglioni dolcevita. Il Regio si riempie di pura energia, di quella meravigliosa furia sentimentale tutta napoletana, che ti fa sentire, in un attimo, magicamente a casa. E così è D’Angelo sul palco: familiare. Le sue canzoni sembrano aprire le finestre di un palazzo che si affaccia sui vicoli di Napoli. Se si chiudono gli occhi sembra di vedere le lenzuola bianche appese da un edificio all’altro e di sentire il profumo intenso del caffè. La voce di Nino porta proprio lì: «Dove finisce una città e inizia un’altra vita».