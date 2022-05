Manuel Barrueco inaugura il Paganini Guitar Festival

Sarà il grande chitarrista cubano Manuel Barrueco a inaugurare giovedì 26 maggio 2022 alle ore 20 all’Auditorium del Carmine il XXII Paganini Guitar Festival di Parma “De Los Viajeros”, rassegna internazionale realizzata dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica. In programma musiche di Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, Dionisio Aguado, Manuel Maria Ponce, Ignacio Cervantes, Joaquí Malats.

Manuel Barrueco è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti chitarristi, apprezzato per la maestria tecnica e per la straordinaria musicalità, dotata di un suono seducente e doti liriche non comuni. Nato a Santiago de Cuba, iniziò a suonare a orecchio la chitarra a otto anni e frequentò poi il Conservatorio Esteban Salas nella sua città natale. Trasferitosi negli USA nel 1967, continuò gli studi a Miami e a New York ed entrò al Peabody Conservatory di Baltimora , dove fu il primo chitarrista a vincere la Peabody Competition e dove oggi insegna. La sua intensa attività internazionale lo vede esibirsi regolarmente nelle più importanti capitali della musica sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. È stato insignito del premio “United States Artists Fellowship for Artistic Excellence”.

Il Maestro Barrueco sarà a Parma anche mercoledì 25 maggio per tenere una masterclass. Il Paganini Guitar Festival proseguirà fino a domenica 29 maggio con una maratona di eventi dedicati alla figura di Niccolò Paganini e alle sei corde: concerti, masterclass, mostre di liuteria antica e moderna, concorsi musicali internazionali per giovani talenti.

Programma del concerto

Girolamo Frescobaldi: Aria con Variazione detta “La Frescobalda”

Domenico Scarlatti: Sonata in mi minore K 292/L 24; Sonata in mi minore K 32/L 423; Sonata in mi maggiore K 380/L 23; Sonata in la maggiore K 208/L 238; Sonata in la maggiore K 209/L 428

Dionisio Aguado: Le Fandango Varié, op. 16

Manuel Marìa Ponce: Sonatina Meridional

Ignacio Cervantes Cuban Dances

Joaquí Malats: La Morena (Cubana); Serenata Andaluza; Serenata Española

Informazioni pratiche

BIGLIETTERIA

Biglietti Concerti 26,27,28 maggio ore 20

Auditorium del Carmine, Casa della Musica

INTERO € 20

RIDOTTO Under 30 Over 60 € 15

RIDOTTO soci € 13

RIDOTTISSIMO Studenti € 7

Biglietti Close Your Eyes

28 maggio ore 22

Casa del Suono

BIGLIETTO UNICO € 10

Biglietti Concerto David Russell disponibili al Teatro Regio www.teatroregioparma.it

La biglietteria apre un'ora e mezza prima degli spettacoli negli stessi luoghi dei concerti.

Per i concerti dal 26 al 28 maggio è consigliato acquistare online: www.liveticket.it/societaconcertiparma

ORARI MOSTRE DI LIUTERIA

Sabato 28 maggio 9.30 - 13 | 14 - 19.30

Domenica 29 maggio 9.30 - 13 | 14 -16.30

INFORMAZIONI

Società dei Concerti di Parma APS

WhatsApp 345 0266567

info@societaconcertiparma.com

Main partner del Paganini Guitar Festival sono: D’Addario Foundation, Sinapsi Group, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, Altamira Guitars.

Si ringraziano: Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Teatro Regio di Parma, Casa della Musica, Paganini Genova Festival, APE Parma Museo, CT Transport.

Partner: Amici Paganini di Genova, Associazione Niccolò Paganini Parma, Rotary Club Parma, Ut Orpheus, Aquila Corde, Dot Guitar, ADE spa, Edizioni Curci, Edizioni Sinfonica.