Fuori orario: penultimo weekend della stagione "invernale"

La stagione invernale del Fuori Orario si avvia alla chiusura e nel penultimo fine settimana offre due serate molto diverse fra loro.

Venerdì 27 alle 22.30 arriva la Wild Brother Band, pietra miliare del rock’n’roll nazionale. Con loro si parte per un viaggio nel mondo di Wilson Pickett, Otis Redding, Rufus Thomas, Solomon Bourke, Ray Charles, The Blues Brothers, James Brown, Sam Cooke, ecc... La band mette insieme un gruppo di validi strumentisti (batteria, basso, chitarra, tastiere, sax tenore, sax contralto, trombone e tromba) dal notevole impatto scenico e coreografico, che il cantante Luca Ronzoni, da vero soulman, riesce a far rendere al meglio nelle esibizioni live.

Sabato 28, sempre alle 22.30, il circolo di Taneto gestito dall’associazione B-Side dedica la serata alla comunità LGBTQ+. In collaborazione con Arcigay Gioconda arriva La Divina con Drag Queen Sisters Show, divertente spettacolo di cabaret e trasformismo capitanato da Simona Sventura Drag Queen. Oltre alle consuete imitazioni e performance Simona è un’ottima presentatrice nonché vocalist e cantante. Un fantastico viaggio animato da costumi che sfiorano il limite del possibile, parrucche eccentriche, tacchi vertiginosi e performance curate in ogni dettaglio. Magici, divertenti ed entusiasmanti. Ingresso a offerta libera, il cui ricavato andrà a favore dell'apertura della Casa Arcobaleno di Reggio Emilia.