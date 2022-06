Trono di Spade, in arrivo lo spinoff su Jon Snow

NEW YORK, 17 GIU - Jon Snow ritorna dall’esilio? Mentre si prepara al lancio di una serie prequel di «Il Trono di Spade», HBO sta pensando a un possibile sequel incentrato su uno dei personaggi più riconoscibili della serie originale.

Kit Harington dovrebbe riprendere i panni del pretendente al Trono di Ferro in una nuova serie il cui sviluppo è nelle fasi preliminari, ha appreso l’Hollywood Reporter, confermato da Variety e Deadline.

Il sequel si svolgerebbe dopo gli eventi raccontati nella saga fantasy televisiva tratta dai romanzi di George R.R. Martin, aprendo potenzialmente quello che per molti fan era apparso il finale blindato dell’ottava e ultima stagione in cui Snow, uno dei pochissimi personaggi sopravvissuti al devastante epilogo, capisce la sua vera identità e che potrebbe essere lui l’erede al trono in quanto figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark.

Secondo «Variety» non è impossibile che personaggi familiari come Tyrion (Peter Dinklage) e le sorellastre Arya Stark (Maisie Williams) e Sansa Stark (Sophie Turner) possano essere recuperati. Nel finale Snow, il cui vero nome è Aegon Targayen, viene esiliato da Westeros dopo aver ucciso, con il dolore nel cuore, l'amata Daenerys Targaryen, divenuta Regina ma in preda alla follia derivante dal suo nuovo potere.

La serie sarebbe il primo sequel del fantasy, andato in onda per otto stagioni tra 2011 e 2019 e che per Hbo ha rappresentato uno degli show più di successo. Negli ultimi anni, infatti, la rete si è concentrata sui prequel. Il 22 agosto, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su Now approderà «House of the Dragon», ambientato 200 anni prima della serie originale. Altri spinoff in progettazione includono «Tales of Dunk and Egg», «10,000 Ships», «9 Voyages», «Flea Bottom», più tre progetti a cartoni animati. Dopo la fine di «Il Trono di Spade», pe r cui è stato due volte candidato agli Emmy, Harington è entrato a far parte dell’universo Marvel, recitando in «Eternals» del 2021 nella parte di Dane Whitman, e ha avuto un ruolo in un episodio della serie «Modern Love» di Amazon. Di recente è apparso in veste di protagonista nella produzione del National Theatre di «Henry V" al Donmar Warehouse di Londra.

Alessandra Baldini