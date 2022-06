E' morto Giampiero Felisatti, autore di "Sei bellissima" (cantata da Loredana Bertè)

E’ morto Giampiero Felisatti, autore di brani celebri come, Ancora, ancora, ancora, cantato da Mina, e Sei bellissima, interpretato da Loredana Bertè, scritto insieme a Claudio Daiano. Era nato a Vigevano ed aveva 72 anni.

A darne notizia su Facebook è la sorella Fiorella. «Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un Grande Artista non se ne va mai veramente - ha scritto nel post -. Le tue canzoni sono un lascito he rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci».

Felisatti è stato anche cantautore prima con il gruppo dei Funamboli e poi come solista, raggiungendo anche una certa notorietà all’estero. Ha collaborato anche con Cristiano Malgioglio e con Gatto Panceri, oltre aver scritto brani per Iva Zanicchi e per Andrea Bocelli.