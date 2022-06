I Rolling Stones a Milano, il concerto si apre con un omaggio a Charlie Watts

Non poteva che aprirsi con un video omaggio a Charlie Watts il concerto milanese dei Rolling Stones, alla loro prima data italiana senza il batterista scomparso nell’agosto 2021. Dopo le immagini, la voce fuori campo che annuncia al pubblico "Ladies and gentlemen The Rolling Stones" ha fatto esplodere i 57mila di San Siro, sold out per il ritorno italiano di Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood.

Fascinoso come sempre, Jagger indossa un bomber tigrato rosa e argento, mentre Keith Richards spicca con un cappellino giallo e gli occhiali da sole. "Ciao Milano, come va? che bello tornare qui a Milano" le prime parole in italiano di Jagger dopo "Street fighting man", il brano che apre la carrellata di hits in scaletta stasera.

«Questo è il nostro primo tour senza Charlie e ci manca tantissimo», ha aggiunto ancora la voce degli Stones, sempre in italiano, prima di attaccare a cantare "19th nervous breakdown".