Madonna, bacio con Tokischa sul palco del Pride a New York

Durante il concerto organizzato per celebrare il mese del Pride a New York, Madonna si è esibita sul palco del Terminal 5, noto locale di Manhattan. La regina del pop, poi, ha baciato la rapper dominicana Tokischa. Un momen to che ha ricordato il famoso bacio tra Madonna e Britney Spears sul palco degli Mtv Video Music Awards nel 2003. Bacio replicato anche di recente al matrimonio della Spears con il modello Sam Asghari.