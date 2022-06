“Parma Cittàdella Musica”: da Bocelli a Sting. Limitazioni all’accesso al Parco Ducale e modifiche alla viabilità

Limitazioni all’accesso a Parco Ducale in occasione della terza edizione della rassegna “Parma Cittàdella Musica”. Nei giorni 7, 8, 9, 12,, 14 e 19 luglio, per lo svolgimento dei concerti, è prevista la chiusura del parco per l’intera giornata ad eccezione dell’area giostre e giochi bimbi che rimarrà accessibile fio alle 18.

I concerti avranno inizio alle 21 e saranno articolati secondo il seguente programma: giovedì 7 luglio esibizione di Andrea Bocelli, venerdì 8 luglio Zucchero, sabato 9 luglio Pinguini Tattici Nucleari, martedì 12 luglio Fabri Fibra, giovedì 14 luglio Irama, martedì 19 luglio Sting My Song Tour.

Modifiche alla viabilità in via dei Farnese, via Fonderie e via Pasini per la rassegna “Parma Città della Musica” periodo 9 – 19 luglio.



Dal 04/07/2022 al 19/07/2022, dalle ore 00:00 alle 24:00 in via dei Farnese – adiacenza Ponte Verdi – è prevista la destituzione degli stalli di sosta riservati ciclomotori e motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24.



Dal 07/07/2022 al 09/07/2022 ed i giorni 12/07/2022, 14/07/2022, 16/07/2022 e19/07/2022, dalle 00:00 alle 24:00, in viale Pasini è prevista la destituzione di 20 stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 eccetto mezzi accreditati comitato organizzatore.



Inoltre, per gli stessi giorni, dalle 14.00 alle 24.00, in via dei Farnese – all’incrocio con Ponte Verdi – è pervista l’istituzione del divieto di circolazione e l’istituzione del senso unico alternato nel restante tratto fino ad incrocio con BorgoTanzi.



Analogamente, dalle 14 alle 24, in via delle Fonderie – all’incrocio con Ponte Verdi – è prevista l’istituzione del divieto di circolazione e l’istituzione del senso unico alternato nel restante tratto.