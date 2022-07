Elisa ha il Covid, salta anche la tappa a Bologna

Non solo Pistoia, previsto per stasera, la cantautrice Elisa - che ha contratto il Covid «in forma lieve» - salta anche la tappa del suo concerto previsto per martedì 12 luglio a Bologna, al Sequoie Music Park. Lo annuncia l’artista sui social. I recuperi delle due date saranno comunicati e i biglietti restano validi, fanno sapere gli organizzatori. (ANSA).