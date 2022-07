Sting, concerto memorabile al Parco Ducale - Foto - Guarda chi c'era

Una scaletta sontuosa per l'unica data italiana estiva di Sting: in 6500 al Parco Ducale per cantare con il rocker 71enne (in splendida forma) grandi successi: da Message in a Bottle a Englishman in New York, da Walking on the Moon a Roxanne, mescolando i grandi classici dei Police e le hit della carriera solista.

La fotogallery di Annarita Melegari