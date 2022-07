Brad Pitt torna al cinema con "Bullet train" - Trailer

Verrà presentato in anteprima al Locarno film festival il 3 agosto, Bullet Train, film diretto dallo stesso regista di Deadpool 2, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Italia con Brad Pitt e Aaron Taylor Johnson, quest’ultimo anche premiato alla rassegna svizzera. Anche se al cinema lo vedremo il 25 agosto, Brad Pitt, Taylor Johnson e il resto del cast composto da Joey King e Brian Tyree Henry, insieme al regista David Leitch ed alla produttrice Kelly McCormick, hanno virtualmente incontrato la stampa mondiale, nei giorni scorsi, in diretta da Parigi.

La crème de la crème degli assassini di tutto il mondo si ritrova, senza conoscere il motivo, su un treno ad alta velocità che attraversa il Giappone: questa la trama di Bullet Train, corale commedia d’azione dove Pitt interpreta Ladybug (coccinella), un sicario sfortunato ma determinato a fare il suo lavoro pacificamente,dopo troppi incarichi falliti.



Detti i gemelli, Aaron Taylor Johnson e Bryan Tyree Henry nel film sono una coppia dai tempi comici perfetti: "Tra noi si è creata da subito la giusta chimica, che abbiamo costruito sulla fiducia. Abbiamo anche improvvisato e preso decisioni davvero audaci, in quello spazio grazie a David abbiamo potuto esplorare e sperimentare" rivela Johnson. Joey King, famosa ormai per essere una star delle commedie romantiche, mentre impera su Netflix con The Princess, della sua Prince dice divertita: "Prince è una specie di psicopatica e non abbiamo molto in comune. Non sono ovviamente un’assassina vendicativa, ma essere in grado di interpretare questo personaggio è stato meraviglioso, soprattutto perché David mi ha permesso di "trovarla".