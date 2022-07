Vittorio De Scalzi amico di Parma, più volte suonò in Oltretorrente - Video

Vittorio De Scalzi amico di Parma, più volte suonò in Oltretorrente, a "Parterre Valenti" di via Turchi.

Una per tutte, ottobre 2018. Furono due ore di spettacolo intenso e emozionante a Parterre Valenti. Con lui, c'erano Edmondo Romano ai fiati ed Andrea Maddaloni alle chitarre. Una ventina di canzoni per ripercorrere cinquant’anni di carriera e insieme di storia comune. Brani dei New Trolls, dagli anni Sessanta quando «andavo al Lido di Genova, e lì ci andava anche un certo Fabrizio De André», quel De André che più tardi avrebbe scritto i testi del loro primo album, fino alla settima e ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1996 con Letti, scritta da Renato Zero. Le eseguì con emozione e bravura: Una miniera - «la canzone che ho nel cuore più di tutte», Aldebaran, Quella carezza della sera.

«Ho scritto per Mina, per Ornella Vanoni, per Anna Oxa», disse De Scalzi in un'intervista alla Gazzetta. Della Oxa quella sera interpretò in maniera magistrale "Tutti i brividi del mondo". E infine ripropose i pezzi dell'ultimo suo album uscito nel 2018.

Due ore di energia, passione e buona musica. «Sembra tutto facile, ma non lo è – commentò De Scalzi - dietro c’è grande preparazione musicale: suono otto ore al giorno, non voglio perdere colpi».

De Scalzi si esibì tre volte alle serate targate Valenti: «Passano gli anni e aumentato i fan. Si rendono conto del patrimonio che abbiamo in comune. Un patrimonio di ricordi e di qualità musicale».