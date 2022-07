I Red Hot Chili Peppers annunciano a sorpresa un nuovo album

I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il loro nuovo album in studio dal titolo «Return of the Dream Canteen», in uscita il 14 ottobre su etichetta Warner Records. L’annuncio a sorpresa, che ha ricevuto una risposta entusiastica, è stato dato all’Empower Field di Denver, prima data del tour mondiale della band negli stadi.

Return of the Dream Canteen è il secondo album della band nel 2022, dopo Unlimited Love che, uscito ad aprile, ha scalato i vertici delle classifiche di vendita ed è certificato platino in US. Sarà anche il secondo album della band prodotto da Rick Rubin nel 2022.

Durante lo show di Denver la band ha eseguito sia i suoi brani di maggiore successo che i brani preferiti dai fan tratti dal suo ultimo album in vetta alle classifiche, Unlimited Love, cioè «Black Summer» e «These are the Ways».

«Siamo andati alla ricerca di noi stessi come abbiamo sempre fatto. Solo per il gusto di farlo, abbiamo suonato e imparato alcuni vecchi brani - racconta la band -. In breve tempo abbiamo iniziato il processo di costruzione di nuove canzoni. Una bella chimica che ci ha fatto compagnia centinaia di volte durante il nostro percorso. Una volta trovato quel flusso di suoni e visioni, abbiamo continuato a lavorarci. Con il tempo trasformato in una fascia elastica non avevamo motivo di smettere di scrivere e di fare rock. Ci sembrava un sogno. Quando tutto è stato detto e fatto, il nostro amore l’uno per l'altro e la magia della musica ci avevano dato più canzoni di quante ce ne aspettassimo. Ebbene, ci siamo riusciti: 2 doppi album pubblicati uno di seguito all’altro. Il secondo è significativo quanto il primo, o forse il contrario. 'Return of the Dream Canteen' è tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre sognato di essere. E’ pieno di roba. Realizzato con il sangue dei nostri cuori».

I Red Hot Chili Peppers proseguiranno il tour in Nord America fino al 18 settembre. Alcuni degli artisti più acclamati, eclettici e vitali del momento - tra cui HAIM, Beck, Thundercat, The Strokes, King Princess, St. Vincent e Post Malone - si uniranno alla band in alcune delle date.