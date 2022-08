Andreina Garella «Il teatro che dà voce alle donne»

«L’obiettivo è sempre stato quello di dare voce a più storie, perché crediamo che non ne esista una sola. Il teatro è diventato, per noi, uno spazio dove raccontarle».

Per descrivere l’articolato progetto che costituisce «Mute d’accento», Andreina Garella, che dirige lo spettacolo omonimo, creato per Verdi Off e in scena, in prima assoluta, il 15 e il 16 ottobre alla Galleria San Ludovico di Parma, parte dalle sue protagoniste. Le donne, che sono migranti, rifugiate, native e di seconda generazione e che, spesso, «subiscono un razzismo sistemico» e che sono «escluse dai luoghi di potere e di cultura». «Attraverso il teatro, tentiamo di sperimentare l’incontro, superando le differenze culturali senza cancellarle – racconta -. È un piccolo gesto e un esempio di cittadinanza, in cui riscopriamo la funzione di comunità insita nel teatro, che è uno spazio di libertà dove si può andare contro i luoghi comuni, gli stereotipi o le visioni riduttive. Lì facciamo parlare le donne, tentando di dare risposte a delle domande».

Il progetto, a cura di Festina Lente Teatro e Vagamonde, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma, oltre che dalla messa in scena finale, prevista in ottobre, è composto da un laboratorio teatrale (ancora in corso) e da due conversazioni filosofiche, l’8 e il 26 settembre, curate da Angela Marchetti, docente di storia e filosofia del Liceo scientifico Bertolucci (la prima è aperta alla città, mentre l’altra è dedicata ai giovani studenti del Liceo Albertina Sanvitale).

E se il concetto di fondo del progetto parte da un ripensamento del potere, che non sia dominante ma condiviso, il passaggio successivo è quello di restituire alle donne un ruolo che non sia marginale. Il laboratorio teatrale, infatti, coinvolge 17 cittadine provenienti da tutto il mondo, di età e condizioni sociali diverse. «In questi anni, abbiamo incontrato tante donne e credo che tutte sentano un disagio, anche quelle che ancora non hanno fatto un percorso, perché come diceva Virginia Woolf donne si diventa – specifica Garella -. In alcune la consapevolezza c’è, in altre forse meno, ma tutte sentono la necessità di aprire dei varchi e di trovare altre strade. Diventare donne è un percorso e forse questo progetto aiuta in questo. Noi tentiamo di dare delle risposte, perché crediamo che il teatro sia il luogo dove esporre concetti importanti e urgenti e dove gli altri ti vengono ad ascoltare».

Come confermato da Garella, le 17 donne coinvolte non sono scelte: «Noi le incontriamo attraverso le reti, le relazioni e le associazioni. In questi anni, abbiamo conosciuto migliaia di persone, a cui raccontiamo il nostro progetto e ci presentiamo, poi capiamo se abbiamo voglia di lavorare insieme, in modo che lo scambio sia reciproco. Per noi non è mai una scelta, ma sempre un incontro e creando questi gruppi osserviamo microcosmi diversi, che rendono l’attività molto interessante, perché dimostrano come sia possibile stare insieme intorno allo stesso progetto».

E alla domanda (fatidica) se la società sia pronta ad ascoltare le donne, Garella risponde affermativamente: «La società è sempre molto più avanti e il teatro non è un luogo che si impone con una verità, ma induce a riflettere ed entra in quel piccolo spiraglio che si apre per toccare delle corde. Il teatro non è mai un atto violento, ma mostra tante facce del tema e facendolo attraverso l’emozione e la poesia mette il prossimo in una condizione di apertura».