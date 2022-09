Si vota, si vota... Ma per gli inquilini del Grande Fratello Vip

Si vota! Si vota! Eccome se si vota! Ma no, non è una sottolineatura per le elezioni politiche di domenica prossima, quell’appuntamento lo abbiamo ben presente, a parte gli astensionisti che, attenzione, potrebbero diminuire, ma è un’ipotesi “fantapolitica” se dovessero mai seguire le orme di qualche Vip, influencer, o ex famoso che al seggio potrebbe andare, se lo desidera, pur essendo, già da domani, rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip.

Il ritrito reality col piffero che posticipa la partenza ma, con un colpaccio ad effetto, permetterà agli inquilini di uscire, se lo desiderano, per raggiungere la città di residenza, votare e poi una volta rientrati, dovranno restare alcuni giorni in quarantena prima di rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

A parte la curiosità di chi opterà per questa possibilità (e sarà altrettanto interessante sentire le motivazioni di chi non uscirà per votare), cominciamo a mettere le mani sui pulsanti dei social perché il destino di questa manciata di “vipponi” verrà man mano decimata proprio dal voto popolare… La lista dei partecipanti assomiglia ad un “poke” preparazione gastronomica attualmente di gran moda con un’infinità di componenti e varianti, dal pesce, crudo o cotto, alle verdure, di ogni genere, riso semi, alghe con salse di ogni genere: per quanto ci riguarda da vicino, territorialmente parlando, c’è Charlie Gnocchi, fratello di Gene, dopo la presenza, l’anno scorso, di Alex Belli, attore parmigiano di cui stranamente poco si parla ora…. Nella categoria “riciclo” (in fondo nulla si butta, vero?) ricompaiono “nientepopodi meno” che Pamela Prati, ormai esaurita la fase del fidanzato fantasma Mark Caltagirone (mai accertato se esista veramente o meno…), o Patrizia Rossetti, già frequentatrice ai tempi di altri reality, La Fattoria e Pechino Express, poi passata stabilmente a tele-promozionare materassi e pentole.

Nella categoria “ex”, la più numerosa, una ex velina, Cristina Quaranta, l’ex fidanzato di Belen, Antonio Spinalbese nonché genitore procreante di Luna Marie, la bimba nata dalla sua relazione con la show girl argentina, l’ex pallanuotista Amaurys Perez ma anche ex partecipante di Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi o ex concorrenti dello stesso Gf, in altre edizioni, come Carolina Marconi o Daniele Del Moro.

La lista comprende Wilma Goich (ex Vianella), Marco Bellavia (ex di Paola Barale), Giovanni Ciacci, già visto in azione a Ballando con le Stelle e che recentemente ha dichiarato di essere siero positivo all’Hiv, mentre tra le “debuttanti” c’è Gegia, attrice comica figlia degli anni ‘80, mentre a mantenere alta la porzione dei “fluidi” approdano nella casa Elenoire Ferruzzi, trans dalle grandi forme, e Alberto De Pisis già ex di Taylor Mega, ma che poi ha rivelato di essere omosessuale… Per non farci mancare niente c’è anche “una sorella di”, ovvero Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, che fa un po’ il paio col nostro Charlie fratello di Gene. Una lista lunghissima che non completiamo, anche perché di studiare liste abbiamo già il nostro bel da fare con il seggio prossimo a venire…

Buona domenica, prima della prossima…