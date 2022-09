Woody Allen conferma l'addio alla regia: "Scriverò un romanzo"

Woody Allen conferma l’intenzione di dire addio alla regia, dopo la realizzazione del suo ultimo film Wasp 22, le cui riprese inizieranno a Parigi nelle prossime settimane.

«La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura», ha detto al quotidiano spagnolo 'La Vanguardià, aggiungendo che successivamente scriverà un romanzo.

L’intervista è stata organizzata in occasione della promozione del suo libro di racconti Zero Gravity, pubblicato in Italia da La Nave di Teseo.

Il regista 86enne aveva già espresso in passato, l’ultima volta lo scorso giugno, l’intenzione di abbandonare il cinema, confessando di aver perso l’entusiasmo.