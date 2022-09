Mughini diffamò Selvaggia Lucarelli, condannato a Milano

Una condanna ad una multa da 500 euro e ad un risarcimento di 2mila euro da versare a Selvaggia Lucarelli. Si è chiuso così a Milano un processo che vedeva imputato per diffamazione il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, che era stato querelato dalla giornalista e noto volto televisivo, assistita dall’avvocato Lorenzo Puglisi.

Mughini, su imputazione della Procura di Milano, era accusato di aver offeso la reputazione di Lucarelli in un’intervista online, pubblicata nell’ottobre 2018, nella quale se la prendeva con un articolo della giornalista dicendo, tra le altre cose: «non conosco a puntino il curriculum intellettuale della Lucarelli, ma credevo che l’esame di terza elementare lo avesse passato. Forse mi sbagliavo». Lucarelli si è costituita come parte civile nel processo, che si è concluso davanti al giudice della nona penale con la condanna di Mughini ad una multa e a 2mila euro di risarcimento.

I due, tra l’altro, potrebbero ritrovarsi presto in tv nella prossima edizione di 'Ballando con le stellè, la prima come giudice, il secondo come concorrente