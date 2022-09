Reginette parmigiane, sfuma la finale «Miss Italia? Valeva la pena essere qui»

Chiacchierando a microfoni spenti, la domanda era stata diretta. Chi è la favorita tra le ragazze dell’Emilia Romagna per conquistare la finale di Miss Italia? Due parmigiane su tre avevano detto il suo nome: Virginia Cavalieri, Miss Emilia. E così è stato. Le nostre giovani aspiranti reginette, Noemi Borzi, Giorgia Cassi ed Elena Zanetti hanno raggiunto l’accesso alle prefinali nazionali ma si sono fermate all’ultimo step.

«Era un’esperienza comunque da vivere, indipendentemente dal risultato finale. Sono contenta di essere arrivata fino a qui. Aver conquistato un posto per queste selezioni ha regalato a me, ma credo anche alle altre ragazze presenti, maggiore consapevolezza nelle proprie qualità. E poi si è creato un ottimo feeling con tutte le ragazze della nostra regione».

Il pensiero di Elena è ripreso anche da Noemi: «Ricordo il momento della mia incoronazione: tutte le ragazze mi hanno abbracciato felici quando sono stata eletta Miss Miluna. Per me è stato un regalo essere presente a Fano in questi giorni: era la mia prima esperienza con Miss Italia e sono arrivata già così vicina alla finale. Certo, la situazione generale non ci ha permesso di vivere al massimo l’esperienza ma credo sia stato giusto cancellare alcuni eventi pubblici per rispetto delle persone decedute».

Anche Giorgia parla del dramma vissuto dalle Marche poco prima che arrivassero le Miss: «Io avevo il morale a terra quando sono partita. Il discorso motivazionale di Patrizia Mirigliani, appena arrivate, mi ha aiutato a trovare un pizzico di serenità. È vero, non ho conquistato l’accesso alla finale ma ho raggiunto gli obiettivi che mi ero posta durante un percorso impegnativo, stancante ma che merita di essere provato. Miss Italia fa crescere. Per questo ripeterei l’ esperienza senza la minima remora”.