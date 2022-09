30 anni fa il karaoke, Fiorello a Radio Deejay cita e ringrazia la Gazzetta di Parma - Ascolta l'audio da Deejay chiama Italia

Grazie Fiorello... Il popolare conduttore e showman ha citato (e elogiato) la nostra Gazzetta di Parma in un popolare programma radiofonico "Deejay chiama Italia", condotto come ben sapete da Linus e Nicola Favino. Il nostro quotidiano, infatti, è stato il primo (riconosciuto da Fiorello in diretta questa mattina) a ricordare ma, con tanta ironia, a ricordargli che proprio 30 anni fa (28 settembre 1992) da Alba andò in onda un programma che ha cambiato la televisione nazionale ma anche le serate di tantissimi italiani che da lì in poi si sarebbero messi a cantare in bar e locali: il karaoke.