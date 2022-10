Gf, caso Bellavia, eliminata Ginevra Lamborghini per la sua frase ("Merita di essere bullizzato"): rivolta del web

- La rivolta del web ma anche degli sponsor del reality contro gli inquilini del Grande fratello rei di aver avuto comportamenti privi di sensibilità verso Marco Bellavia, per tutti ex volto di Bim Bum Bam (aveva manifestato prima di abbandonare la Casa disagi e malessere, confidando di aver sofferto di depressione chiedendo, invano, aiuto al gruppo).

Il quinto appuntamento con «Grande Fratello Vip», il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A tenere banco la vicenda di Bellavia e del suo abbandono. Il comportamento di diversi concorrenti è stato giudicato inaccettabile: Ginevra Lamborghini è stata squalificata per una frase giudicata imperdonabile ("Merita di essere bullizzato"), mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato in un televoto flash con Gegia, Patrizia ed Elenoire, tutti responsabili di frasi o atteggiamenti inqualificabili. Signorini ha aperto la puntata di ieri con un discorso su Marco parlando delle sue fragilità ma ammettendo «siamo tutti resposabili». Si collega poi con la Casa e inizia a ripercorrere la storia di quanto accaduto. Signorini dice che questa è stata «un’orrenda pagina di televisione e bisogna chiedere scusa». E mostra l’ultimo confessionale di Bellavia, quando in lacrime dice di volersene andare perchè il programma gli crea «dei mostri, delle angosce». Signorini dice ai concorrenti che la loro indifferenza non ha fatto che acuire i problemi di Marco e questa cosa ha indignato milioni di persone che seguono il programma. Viene ripresa tutta la vicenda dell’avvicinamento di Marco a Pamela e di come hanno reagito gli altri. Da Ciacci che ha detto di non credere alla loro storia, alla Lamborghini che si è augurata che Pamela non provasse niente per un individuo come lui. L’ultima puntata per Marco è stata molto pesante. Fino all’appello fatto in diretta dove chiede pubblicamente agli altri di dargli una mano ricevendo in cambio una chiusura totale. La notte del venerdì è stata drammatica per Bellavia. Vengono mostrati i commenti pesanti di concorrenti che lo isolano, soprattutto Ciacci e Ginevra, mentre Charlie e soprattutto Antonella provano a capirlo. Fino alla decisione di uscire. (ANSA).