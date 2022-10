Mezz'ore d'autore apre la stagione 2022/23

Riapre il Teatro Due e inaugura l’attività: il 4 ottobre serata di festa in Viale Basetti, dove dalle 19.30 le porte si apriranno per riaccogliere il pubblico. Dopo un brindisi inaugurale prenderà il via alle 20.30 la cavalcata teatrale delle Mezz’ore d’Autore che, come una giostra di visioni, sarà un breve, ma intenso viaggio alla scoperta dei diversi mondi che popolano l’universo della nuova drammaturgia, occasione unica per godere di uno spaccato decisamente variopinto dei temi e delle urgenze che muovono gli autori.

Sono nove i brevi atti unici che saranno messi in scena in otto diversi spazi del Teatro Due. A dirigere le mise en espace sei registe, sei donne con sguardi compositi per formazione, età, ricerche e approcci del panorama teatrale italiano contemporaneo: Veronica Cruciani, Elena Gigliotti, Monica Nappo, Nicoletta Robello, Laura Sicignano e Serena Sinigaglia.

Nell’arco della serata sarà possibile scegliere fra tre diversi percorsi, ciascuno composto da tre Mezz’ore. Ludopatia, gravidanze surreali, “delicati” rapporti famigliari, ragionamenti sulla felicità e sull’infelicità, reality show parossistici, esplorazioni metateatrali, sono tantissimi i temi e i toni attraversati nei testi Cesso di Dino Lopardo, Ufficio Teatrale di Jacopo Giacomoni, Il pane di Brahms di Christian Gallucci, Post it di Domenico Loddo, Ingrid e Lothar di Lina Prosa, Sarebbe una grande idea di Marco Trotta, Vautours (avvoltoi) di Roberto Serpi, Vacche sacre di Chiara Boscaro, Terzo Piano di Andrea Ruggieri. In scena oltre venti attrici e attori: Roberto Abbati, Massimiliano Aceti, Barbara Alesse, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Enzo Curcurù, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Stefano Guerrieri, Elisabetta Mazzullo, Monica Nappo, Orietta Notari, Luca Nucera, Stefano Orlandi, Maria Laura Palmeri, Bruna Rossi, Roberto Serpi, Francesca Somma, Massimiliano Sbarsi, Pavel Zelinskiy e Ivan Zerbinati.

Questa dedica alla drammaturgia contemporanea nasce dalla seconda edizione dell’omonimo concorso lanciato nel mese di gennaio da Teatro Due, i testi sono stati selezionati da una commissione di esperti fra oltre 300 proposte pervenute.

Alla fine degli spettacoli la festa proseguirà con un buffet e con la musica dal vivo della jazz band The Indians, musica da New Orleans con i più grandi classici del jazz, i ritmi afroamericani delle canzoni popolari da strada e le toccanti “second line” delle marching band.

Le Mezz’ore d’autore resteranno in scena fino all’8 ottobre ogni sera alle ore 20.30 suddivise in tre diversi percorsi: Ufficio teatrale, Post it, Cesso; Il Pane di Brahms, Ingrid e Lothar, Vacche sacre e Sarebbe una grande idea, Vautours (Avvoltoi), Terzo Piano. Informazioni e biglietteria tel. 0521-230242 – biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org