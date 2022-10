Ringo Starr ha il Covid: cancellati i concerti

NEW YORK - Ringo Starr è risultato positivo al Covid ed è stato costretto a cancellare le date del suo tour in nord America in programma fino alla prossima domenica. Lo ha annunciato lo stesso ex Beatle sul suo profilo Instagram.

Starr era in tour con la sua All-Starr Band, gruppo rock fondato nel 1989. Più che una band nel senso stretto del termine si tratta di un concetto dove i componenti cambiando a seconda della disponibilità degli artisti nonchè a discrezione dello stesso Starr. Attualmente in tournèe con Starr ci sono Steve Lukather e Warren Ham dei Toto.

Il mese scorso, il cantante e batterista ha anche ricevuto il suo primo Emmy (Oscar della tivù) per aver coprodotto il documentario sui Beatles 'Get Back'.