Visita di controllo per Fedez, "E' andato tutto bene"

«Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi». Sullo sfondo il tunnel della risonanza magnetica, in primo piano le dita in segno di vittoria, Fedez aggiorna così i fan, in una story su Instagram, sulle sue condizioni di salute a poco più di sei mesi dall’intervento per il tumore neuroendocrino del pancreas.

Sempre su Instagram, il rapper - che mantiene il filo diretto via social con il suo pubblico - aveva scritto qualche ora prima: «Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes».