Da Violante Placido a Rossana Casale: ecco la settima edizione di Mangiamusica

Ritorna Mangiamusica, format identitario e culturale creato dal giornalista Gianluigi Negri, che ogni anno registra uno straordinario successo di pubblico e critica. Le grandi storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di Fidenza grazie all'originale rassegna, a ingresso libero, la cui settima edizione si aprirà sabato 12 novembre. Cantautori, musicisti e artisti saranno "abbinati" ai migliori prodotti del Made in Borgo: a Fidenza (conosciuta anche come Borgo San Donnino) arriveranno nomi come Violante Placido, gli Oliver Onions, Omar Pedrini (più i Màdrega in apertura di serata), Davide Van De Sfroos (nella data emiliana del “Maader de Autünn TOUR”), Tullio Solenghi, Rossana Casale (con la sua band al completo, per il tour "Joni" legato al nuovo album in uscita a novembre).

SEI SERATE DA NON PERDERE

Sabato 12 Novembre

Violante Placido

Sabato 19 Novembre

Oliver Onions

Sabato 26 Novembre

Omar Pedrini (+ Màdrega)

Venerdì 2 Dicembre

Davide Van De Sfroos (Evento extra)

Sabato 3 Dicembre

Tullio Solenghi

Sabato 10 Dicembre

Rossana Casale

GLI ARTISTI DEL GUSTO

Gli artisti del gusto di questa settima edizione sono i componenti dell'associazione Le Colline di Fidenza (Fabio Pederzani con le farine dell'Azienda Agricola Pederzani, Alberto e Angelo Gallicani con i vini della Cantina Le Antighe, Davide Sampaolo con il miele dell'Azienda 2be(es), Giuliano Persegona del Caeseficio bio Persegona), Gian Luca Cavi di Magritte - Gelati al Cubo, Fabio Serventi del Caseificio Sociale Coduro, lo chef Dimitri Harding del Ristorante La Valle.

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazioni).

I PARTNER

Mangiamusica è un progetto fortemente voluto dal Comune di Fidenza e dal suo sindaco Andrea Massari, organizzato dall'associazione culturale Mangia come scrivi, con il supporto di Scaramuzza Fabrizio - Calcestruzzi & Costruzioni, Conad Centro Nord, Gas Sales Energia, Reale Mutua, Vittoria Assicurazioni, Ze.Ba., Gaibazzi Costruzioni, First Point, Geometra Zerbini Ernestino, Euroauto, Euroservice.



IL FORMAT: NOTE POP, CIBO ROCK

"Dal 2016, con Mangiamusica - Note pop, Cibo rock, abbiamo legato il nome di Fidenza al binomio cibo e musica - afferma l'ideatore e direttore artistico Gianluigi Negri - per raccontare la nostra identità e assaporare le grandi storie della musica. Fin da subito è stato un grande successo, crescente di stagione in stagione. Fin da subito la rassegna si è presentata come la 'gemella' del Festival Mangiacinema, la cui nona edizione si è tenuta lo scorso giugno a San Secondo Parmense".

L'originale format pop, unico in Italia, ha già ospitato al Teatro Magnani Niccolò Agliardi (vincitore del Golden Globe 2021) con Edwyn Roberts e Enzo Gentile, Piero Cassano (fondatore dei Matia Bazar) con Fabio Perversi e Piero Marras, Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, Neri Marcorè, Francesco Baccini, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi & Friends (Paolo Bonfanti, Laura Fedele, Brunella Boschetti) nello spettacolo sui Rolling Stones "Altamont", Le Sorelle Marinetti, Claudio Simonetti, Vincenzo Zitello & The Magic Door (Giada Colagrande, Arthuan Rebis e Nicola Caleo), Enzo Iacchetti, Davide Van De Sfroos, Roberto Brivio (insieme a Oreglio e Patrucco), Rossana Casale (con il pianista Emiliano Begni), Renato Pozzetto, Enrico Ruggeri e i Decibel, Cristiano Godano, Roberto Vecchioni, Federico Zampaglione (Tiromancino), Morgan, Eugenio Finardi (con il chitarrista Giuvazza).

Nel 2020, a causa del covid, la quinta edizione si è tenuta all'interno del Festival Mangiacinema. Protagonisti di Mangiamusica - Mangiacinema Edition sono stati Claudio Sanfilippo, Vincenzo Zitello, Piero Cassano, Andrea Mirò, Alberto Patrucco, Omar Pedrini, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Lucio Nocentini, Fernando Fratarcangeli.