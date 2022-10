Street Talk, un'altra edizione di grande successo

Grande soddisfazione per l’ottima riuscita della XV stagione di Street Talk, quest’anno registrata a Parma.

«E’ stato un vero piacere ospitare la trasmissione», ha affermato Fabio Canella, direttore de La Galleria, che per l’occasione ha “trasformato” la piazzetta in uno studio televisivo».

«Questa stagione , ha ben funzionato», asserisce inoltre Adriano Boselli, responsabile tecnico di Cinemania Studios, incaricata da anni da Cultura & salute (l’associazione che produce il format) della realizzazione di Street Talk: «Questo grazie alla nuova location - aggiunge - in cui ci siamo trovati benissimo: La Galleria dispone di un’equipe, e di una direzione, composte da interlocutori in grado di recepire la potenzialità dello strumento, comprendendo la differenza, in termini tecnici, tra una “serie di incontri” e un progetto televisivo. Ha inoltre contribuito ai miglioramenti - spiega - anche la scelta di nuovo orario per le riprese, eseguite in notturna, che è preferibile sotto diversi punti di vista. Si è trattato di una stagione faticosa, va ammesso, un nuovo luogo crea sempre complicanze inaspettate, ma le abbiamo superate in gran parte, e identificato le soluzioni da applicare in futuro, per ogni problema riscontrato».

Non potevamo non sentire le impressioni di Andrea Villani, l’autore, e conduttore, di Street Talk: «Sono davvero contento di questa “golden edition”. I numerosi ospiti sono rimasti molto soddisfatti, ed io di loro. Abbiamo incontrato vecchi amici come l’immancabile Carlo Lucarelli, Luca Sommi, Manuela Donghi, Laura Campiglio, Alberto Patrucco, e tanti altri, oltre aver avuto modo di scoprine di nuovi, eccellenti, come Giovanna Di Rauso, la nutrizionista Isabella Lelli, la scrittrice Ilaria Cerioli, la giovanissima autrice Gaia Ferrari, Chiara Franchi … non posso nominarli tutti, sono tanti, e tutti degni di nota. Anche i musicisti sono stati all’altezza, come sempre, e ho avuto modo di apprezzare novità come i Livermore, i Mosaico, e i Figli Dei Fuori».

Chiediamo di raccontarci qualche aneddoto, o situazione, creatasi: «Troppe da elencare - risponde - ma sono stato felice quando l’attore Adolfo Margiotta ci ha fornito un vero scoop, raccontando in prima nazionale, della sua parte nell’ultimo film prodotto da Walt Disney “Indiana Jones 5”, in cui si è trovato a recitare al fianco di Harrison Ford e Antonio Banderas».