Riaperta la Battersea Power Station: centrale abbandonata e icona rock (Beatles e Pink Floyd) ora è un centro commerciale di lusso - Video l'inaugrazione, i negozi e... il maiale volante

Ricordate la Battersea Power Station? Storica e... secolare centrale elettrica a carbone (fino al 1983 forniva un quinto dell’elettricità dell’intera Londra) resa però immortale da un maiale volante e da una copertina, quella dell'album Animals dei Pink Floyd. Con una piccola "comparsata" nel film Help dei Beatles. E' l'edificio in mattoni più grande d'Europa. Ebbene, dopo anni di oblio è tornata a vita nuova.

La rinascita

Dopo una sfarzosa ristrutturazione, che ha generato anche non poche polemiche, dopo quasi 40 anni, ha riaperto. L’edificio ospiterà adesso centinaia di negozi, bar e ristoranti. La trasformazione da 9 miliardi di sterline (10 miliardi di euro), sostenuta da un gruppo di investitori malesi che ha acquistato il sito per 400 milioni di sterline nel 2012, farà anche vivere e lavorare 25mila persone. Diversi progetti dal 1983 (quando venne dismessa) sono partiti e finiti (tipo un parco a tema, con un centro commerciale sospeso tra le ciminiere): ora l'inaugurazione con uno spazio commerciale che ospita marchi di lusso, tra cui Rolex e Mulberry.

Il centro commerciale

Apple è uno dei principali marchi presenti con la sua nuova sede europea nei sei piani della Boiler House, la sala caldaie al centro dell’edificio, uno spazio così grande che potrebbe ospitare la Cattedrale di St Paul. La Boiler House accoglie anche una sala ristorazione di oltre duemila metri quadrati. Sono presenti anche i marchi dei famosi chef Gordon Ramsay e Vivek Singh.

Tra gli inquilini dei locali Calvin Klein, che ha aperto in uno spazio di 250 mq il suo nuovissimo lifestyle store. Nike by Battersea è solo la seconda vetrina "Live" del marchio della Virgola a Londra. Non manca l'Italia con Zara. Così come Ralph Lauren, Levi’s, Uniqlo e Superdry. Una ristrutturazione legata non solo all'edificio, ma a tutta la zona. Un nuovo quartiere per Londra, con appartamenti, negozi, teatro, cinema e luoghi di ritrovo: una serie di nuovi edifici residenziali con quattromila appartamenti distribuiti intorno alla struttura della centrale.

Perchè i Pink Floyd?

Secondo la leggenda fu Roger Waters, bassista dei Pink Floyd, ad avere scelto la centrale di Battersea perchè era uno degli edifici più riconoscibili di Londra oltre ad essere già finita nel film dei Beatles "Help!" nel 1965. Nel 1976 Waters abitava nella zona e vedeva la centrale di Battersea tutti i giorni dalla finestra di casa. Il disco Animals prendeva anche spunto dalla "Fattoria degli animali" di Orwell, le tre canzoni principali del disco si chiamavano “Dogs”, “Pigs” e “Sheep”. Oltre a queste tre canzoni ce n’era un’altra, divisa in due parti, “Pigs on the Wing”. Ed ecco il maiale volante (un pallone gigante) dell' artista australiano Jeffrey Shaw: era lungo circa 12 metri, e fu soprannominato Algie.