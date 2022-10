Teresa Mannino in "Il giaguaro mi guarda storto" al Teatro Regio

Grandi sorprese sono in serbo per il pubblico di “Tutti a Teatro”!

Un altro spettacolo va a comporre il calendario della nuovissima edizione di “Tutti a Teatro 2022-2023”.

Teresa Mannino torna a teatro, dopo il successo di Sento la Terra girare, con il suo nuovo esilarante e attesissimo spettacolo dal titolo “Il giaguaro mi guarda storto”, di cui sarà interprete e autrice, e in cui, attraverso una grande ironia e un’intelligenza acuta, tipiche del suo stile, riflette sulla società in cui viviamo. L’attrice, comica e conduttrice siciliana farà tappa al Teatro Regio di Parma giovedì 2 marzo 2023 alle ore 21,00.

In “Il giaguaro mi guarda storto”, Teresa Mannino, con uno sguardo unico e originale, osserva e racconta ciò che accade nel mondo piccolo delle relazioni private e in quello grande dello scenario pubblico. Porterà in scena la sua raffinata tecnica attoriale e la sua graffiante ironia con acuta intelligenza e autentica passione.

Circondata da palme distratte e quieti fichi d’India, guardo verso nord. Il vento di scirocco aiuta i miei pensieri a volare verso una meta che sembra irraggiungibile: il desiderio. Vorrei, vorrei, vorrei… Il motore dei miei passi, dei miei sguardi, del mio stupore si riaccende sfolgorante grazie agli occhi ottusi e storti del potente di turno travestito da felino medievale.

I biglietti sono in vendita da giovedì 20 ottobre tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR)

Per informazioni:

ARCI Parma – Caos Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214 – info@arciparma.it