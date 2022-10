Gigi Pacifico lancia l’album “L’abbiamo promesso al mare”

“L’abbiamo promesso al mare” è il nuovo album del cantautore Gigi Pacifico, disponibile su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale da giovedì 20 ottobre 2022. L’album, che racchiude nove titoli inediti, è autoprodotto ed è un viaggio nella vita dell’artista che dal grande dolore del 2020 arriva all’amore della vita che lo ha letteralmente travolto nel 2022: “non è una storia comune quella con ‘Lei’, ha qualcosa di cinematografico” afferma lo stesso Gigi. Un album di genere Pop con momenti acustici.

E’ disponibile anche nella versione “fisica” autografata e dotata di due stampe fotografiche (da scatti dell’artista durante viaggi in Calabria per raggiungere “Lei”). Questa uscita ha previsto un cofanetto speciale, un’edizione limitata, confezionata con cura dallo stesso Gigi, che contiene il libro-racconto (di cui è disponibile anche l’ebook su Amazon) sulla genesi dell’album e la storia a due fino all’estate passata. In pre-order dal 20 ottobre sullo store del cantante all’indirizzo https://gigipacifico.myshopify.com/, verrà distribuito dalla fine del mese. Nel cofanetto anche una cartolina attraverso cui accedere a contenuti speciali, come provini audio delle canzoni e video di backstage.