Filmmak-her - Mostra illustrata (con incontri) sulla cinematografia femminile

La mostra Filmmak-her - Mostra illustrata sulla cinematografia femminile sarà visitabile fino al 13 novembre presso la Galleria Bianca del CUBO-Contenitore Creativo. La mostra racconta la storia del cinema femminile attraverso le figure di 24 registe illustrate da 9 illustratrici italiane. Mette a fuoco una sorta di cronologia alternativa del film che abbraccia più di centoventi anni di storia del cinema.

Parallelo alla mostra un programma di eventi e incontri aperti al pubblico.

Sabato 29/10 ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ELVIRA”

di Flavia Amabile su Elvira Notari, prima donna regista in Italia.

Dialogo tra l’autrice, Filiberto Molossi della Gazzetta di Parma e Giulia Morelli di Mis(S)conosciute

In collaborazione con Scintille Bookclub.

Ingresso libero

Sabato 5/11 ore 18.00

IL PANE E LE ROSE. DONNE E REGIA, UN AMORE COMPLICATO.

Incontro sull’occupazione femminile al cinema con Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television & Media Italia e Giulia Serra della Casa delle Donne Parma

Ingresso libero.

Sabato 12/11 ore 18.00

FEMMINILE PLURALE

Tavola rotonda a cura di Ilaria Feole (settimanale Film Tv)

Dal cinema delle pioniere alle immagini delle artiste contemporanee: come è cambiata e come ancora sta cambiando la rappresentazione e la presenza delle donne nel cinema e nelle arti visive? Un invito al viaggio, un dialogo a più voci, per raccogliere eredità storiche, confrontare esperienze e fare il punto sul futuro del femminile sullo schermo e oltre.

Ingresso libero.

LA MOSTRA

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 19.00; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 24.00; domenica dalle 15.00 alle 18.00.

Indirizzo: CUBO – Via la Spezia, 90. (PR)

In mostra le opere di: Elenia Beretta, Isabella Bersellini, ALESSIA E BRUNO (Alessia Bevilacqua), Mara Cerri, Maria Giulia Chistolini, Laura Fusco, Daniela Goffredo, Andy McFly (Simona Iamonte) e Monica Lasagni.

Un progetto di 24FPS in collaborazione con CUBO contenitore creativo e Parma Palatina.

A cura di Michele Belmessieri, Vanessa Mangiavacca, M. Giorgia Pinotti e il supporto di Francesco Pinotti. Ufficio stampa: Martina Rossetti.

Realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma e del Comune di Parma - Assessorato alle Pari Opportunità, con la collaborazione di Casa delle Donne Parma, Women in Film, Television & Media Italia, Scintille Bookclub, Centro Cinema Lino Ventura, Parma 360° - Circuito Off, Fondazione Matteo Bagnaresi Onlus, e grazie agli sponsor Chiesi Farmaceutici, Coppini Arte Olearia e agli sponsor tecnici Marchesi by Righi, Litografia Reverberi, Soqquadro.