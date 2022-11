Divorzio a Las Vegas: Ra1 vince la gara degli ascolti tv con la commedia con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e Ricky Memphis

La sfida degli ascolti tv di martedì 8 novembre è stata vinta in prima serata dalla commedia Divorzio a Las Vegas con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e Ricky Memphis, che su Rai1 ha ottenuto 2 milioni 552mila pari al 14,2% di share. Su Canale5 il film Il diritto di opporsi ha segnato 1 milione 670mila (11.47% di share). Su La7 DiMartedì è stato seguito da 1 milione 308 mila (7.83%). Su Italia1 Le Iene, che commentavano la vicenda del suicidio del 64enne di Forlimpopoli su cui la procura di Forlì ha aperto un’inchiesta, hanno registrato 1 milione 228mila telespettatori e il 9.50% di share (nella presentazione 1 milione 177 mila e il 5.68%). Su Rai3 #Cartabianca ha raggiunto 994mila spettatori e il 6.16%. Su Rete4 per Fuori dal coro 902mila telespettatori e il 6.47%. Su Rai2 la settima stagione de Il collegio ha segnato 885mila spettatori e il 5.44% di share (nella presentazione 783mila e il 3.83%).

A livello complessivo Mediaset ha vinto in prime time con 7 milioni 597mila telespettatori (37.52%), in seconda serata con 3 milioni 592mila (40.77%) e nelle 24 ore con 3 milioni 132ila (38.34%). Le reti Rai hanno raggiunto in prima serata 7 milioni 301mila (36.05%), in seconda serata 2 milioni 518mila (28.58%) e nell’intera giornata 3 milioni 59mila (37.44%). Per l'informazione delle ore 20 il Tg1 è stato seguito da 5 milioni 57mila (25.75%), il Tg5 da 4 milioni 231mila (21.36%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta Speciale USA - Elezioni di MidTerm ha registrato 450mila telespettatori (7.34%) mentre su Rai2 Belve da 374mila con il 5.8%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte ha realizzato 367mila spettatori (6.08%) e l’appuntamento a cura di Rai Parlamento Tg Magazine 172mila (4.6%). Su La7 Speciale TgLa7 Maratona Mentana - Elezioni di MidTerm ne ha totalizzati 206mila (6.10%).

Nel preserale L’Eredità su Rai1 è stata seguita da 4 milioni 318mila (25.89%) e nel segmento La sfida dei 7 da 3 milioni 113mila (22.82%). Su Canale5 Caduta Libera ha messo a segno 3 milioni 394mila (20.66%) e nel segmento Inizia la sfida 2 milioni 251mila (16.82%).

Nell’access prime time Soliti Ignoti - Il ritorno su Rai1 ha avuto una media di 4 milioni 723 mila spettatori (22.56%), mentre Striscia la notizia su Canale5 3 milioni 343 mila (16.01%). Su La7 Otto e mezzo è stato seguito da 1 milione 769mila (8.43%). Su Rai3 Il cavallo e la torre ha messo via 1 milione 291mila (6.25%). Stasera Italia su Rete4 ha registrato nella prima parte 934 mila spettatori (4.51%) e nella seconda 878ila (4.19%). Su Rai2 per Tg2 Post 701mila telespettatori e il 3.35%. (ANSA).