Demi Moore spegne 60 candeline

Si è distinta nel mondo del cinema, diventando una delle star più amate di Hollywood e un’icona per i suoi fan. Adesso compie 60 anni. È Demi Moore, attrice e produttrice cinematografica statunitense che il prossimo 11 novembre spegnerà 60 candeline. Attiva anche sui social, l’attrice fa ancora parlare di sé, tra vecchi successi e nuovi progetti. Demi Moore, pseudonimo di Demi Gene Guynes, nasce a Roswell nel New Mexico (Stati Uniti) l’11 novembre del 1962. Cresciuta in New Mexico e poi in Pennsylvania, frequenta la Fairfax High School a West Hollywood. In seguito Moore intraprende la carriera di attrice, debuttando nel cinema nel 1981. Il successo arriva con "Ghost - Fantasma", film del 1990 diretto da Jerry Zucker. Proprio grazie a "Ghost", in cui recita insieme a Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, ottiene la fama internazionale. Prima però interpreta anche altri ruoli, recitando per esempio in "Una cotta importante" (1984) di Jerry Schatzberg, "St. Elmòs Fire" (1985) di Joel Schumacher, "A proposito della notte scorsa..." (1986) di Edward Zwick, "Non siamo angeli" (1989) di Neil Jordan.

Il 1992 è l’anno di "Codice d’onore", film drammatico diretto da Rob Reiner con protagonisti, oltre a Moore, anche Tom Cruise e Jack Nicholson. Poi, con "Proposta indecente", pellicola del 1993 diretta da Adrian Lyne, si registra un cambiamento nella sua carriera, con ruoli diversi che la rendono icona e sex symbol di quegli anni. Seguono, tra l’altro, "Rivelazioni" (1994) di Barry Levinson, "La lettera scarlatta" (1995), diretto da Roland Joffé, "Striptease" (1996) di Andrew Bergman e "Soldato Jane" (1997), per la regia di Ridley Scott. Con quest’ultima pellicola, "Soldato Jane", per Moore inizia anche la carriera di produttrice. Partecipa, poi, ad altri film, tra cui "Harry a pezzi" di Woody Allen (1997), "Passion of Mind" di Alain Berliner (1999), "Charliès Angels" (2003) di Joseph McGinty Nichol. Nel 2019 l'attrice pubblica il libro autobiografico dal titolo "Inside out".