Damien Hirst mette online la sua ultima opera (da scaricare gratis)

Un’opera per raccogliere soldi, un’altra per risollevare gli spiriti. L’artista britannico Damien Hirst ha realizzato due lavori in risposta alla pandemia di coronavirus. «C'è molto stress, molta ansia in giro. io spero che l’arte possa aiutare a tirare su il morale», ha spiegato alla Bbc descrivendo i le sue due ultime composizioni, 'Butterfly Heart' e 'Butterfly Rainbow'.

Quest’ultimo, un arcobaleno adornato di farfalle, si può scaricare gratis. «L'arcobaleno è un simbolo di ottimismo, ti dà speranza dopo un temporale che il sole torni a splendere», ha detto il capofila degli Young British Artists degli anni 90.

