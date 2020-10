Rebecca Louise Law riconquista Parma con 200mila fiori

Dal 2 ottobre al 19 dicembre 2020 nell’Oratorio di San Tiburzio a Parma si potrà ammirare nuovamente (dopo la pausa estiva) l’installazione floreale dell’artista britannica Rebecca Louise Law, nella sua prima personale italiana, allo spazio di Via Borgo Palmia 6/A.

Inserita nel programma di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 +2021 curata da OTTN Projects, sostenuta da Cosmoproject ed evento di punta di Pharmacopea - progetto di riscoperta dell’identità chimico-farmaceutica della Piccola Parigi, promosso dal Gruppo Chiesi e Davines – Florilegium è un cielo di 200 mila fiori che si fondono in un continuum cromatico con gli affreschi della Chiesa di San Tiburzio. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Ad Personam, è gratuita e adatta ai bambini, l’architettura floreale pensata dall’artista contribuisce al progetto di Pharmacopea di creare nuovi itinerari turistici in grado di riqualificare luoghi cardine dell’eccellenza locale.

Ingresso gratuito.

www.pharmacopeaparma.it