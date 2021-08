The Rainbow of Peace: gli arcobaleni di Dale colorano la rocca di Fontanellato

Una cascata di arcobaleni dipinti su tela splende sulle mura della Rocca di Fontanellato in un messaggio di ottimismo e speranza verso il futuro.



L’appuntamento è fissato per il fine settimana di Ferragosto presso la Rocca Sanvitale di Fontanellato dove verrà presentata l’installazione Il Castello della Pace - The Rainbow of Peace dell’artista contemporaneo Dale, realizzata in collaborazione con il Comune di Fontanellato. Dopo aver realizzato i Guinness World Records con l’opera d’arte più lunga del mondo e con l’installazione artistica più grande su un edificio fortificato, Dale presenta una nuova creazione monumentale dal marcato carattere sociale, Il Castello della Pace, un’opera che mira a coinvolgere gli interlocutori attraverso la sensibilità alla cultura della pace e dell’empatia. Il momento di profonda incertezza legato alla pandemia sta spingendo l’arte e la cultura a sperimentare nuove modalità di espressione

creativa; l’installazione nasce, dunque, come un’esperienza necessaria di connessione e dialogo con le persone, con la comunità e con la società.

Nell’opera di Dale, l’arte diviene quindi mezzo e strumento di relazione, le rappresentazioni si uniscono con la semplicità della loro creazione in una riflessione di speranza e fiducia verso il futuro attraverso un viaggio nei colori della pace. Proprio la pace rappresenta il filo conduttore del ciclo di installazioni The Rainbow of Peace, con l’obiettivo di compiere un “giro d’Italia” in attesa di giungere in Ottobre all’EXPO di Dubai. Infatti, prima di Fontanellato, l’opera ha già toccato diverse tappe della Penisola, la città di Massa, il pontile di Forte dei Marmi, il Palazzo delle Esposizioni di L’Aquila, le Cave di Marmo di Carrara, il Museo di Dante a Firenze, la Fortezza Firmafede di Sarzana e il Colosseo di Roma. L’opera è stata realizzata per dialogare con la magnifica architettura della Rocca, una delle più belle fortificazioni d’Italia situata nel cuore dell’Emilia Romagna, a pochi passi da Parma, capitale della Cultura 2020 + 2021.

“Sono onorato nel portare un messaggio di speranza in questo luogo meraviglioso e ricco d’arte, i giochi di colore che si creano tra l’opera, lo specchio d’acqua e la Rocca sono incredibili e ci immergono pienamente nella meraviglia dell’arcobaleno - racconta Dale - il tutto accompagnato da leggiadre farfalle in una dimensione di leggerezza. Le farfalle che volteggiano su tutta l’opera rimandano all’importanza della cultura della condivisione, ancor più in questa situazione fortemente complessa dove occorre agire con coraggio e speranza verso il futuro.”

L’installazione sarà posta sulle mura esterne e sui camminamenti della Rocca abbracciando interamente la sua struttura e resterà visibile al pubblico fino alle 18 di Lunedì 16, quando l’opera verrà disallestita per proseguire il percorso espositivo di propedeutica alla pace nei principali luoghi teatro della cultura in Italia.

Dale - Biografia

Dale (1993, Massa) è un contemporary art creator italiano, noto a livello internazionale per l’originale utilizzo dei colori e le monumentali installazioni a carattere sociale, tra cui l’opera d’arte più lunga del mondo. Figlio del maestro d’arte Maurizio Fruzzetti, fin dall’infanzia si appassiona alla sperimentazione cromatica e all’immaginazione; laureato in Psicologia Sociale e della Comunicazione presso l’Università di Padova, matura nel mondo Gucci, dove l’ambiente creativo lo spinge a dare vita alla raccolta di opere pittoriche intitolata Serendipity of Emotions.

Nel 2020, dopo aver conseguito il Master in Contemporary and Postwar Art al MoMA di New York, inizia la realizzazione di The Walk of Peace - un dipinto di 5310 metri - che diventerà l’opera d’arte più lunga al mondo e simbolo della ripartenza dell’arte in Italia dalla pandemia di COVID-19. Esplorare la società contemporanea rappresenta lo stimolo per intraprendere una personale ricerca artistica, combinando i tratti dell’arte informale e dell’espressionismo astratto con una propria sintassi simbolico-emotiva.

Le sue opere sono presenti in collezioni private, musei e esposizioni pubbliche, tra le principali ricordiamo: New York, Dubai, Abu Dhabi, Atene, Bradford, Roma, Forte dei Marmi e Venezia.