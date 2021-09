"Bimboarte" all'Ape Parma Museo

Sabato 11 settembre 2021 APE Parma Museo accoglierà nei suoi spazi due appuntamenti di BimboArte 2021, la rassegna che sbarca in città in occasione di Parma 2020+21 per far scoprire ai più piccoli i tesori del nostro patrimonio artistico in modo nuovo e coinvolgente. Alle ore 10, ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni (accompagnati da un nonno o da un adulto di riferimento) sarà proposta un’esperienza immersiva di ascolto delle “sculture sonore” dell’artista sardo Pinuccio Sciola (1942 - 2016), che hanno appunto la particolarità di emettere suoni e note musicali quando vengono sfiorate.

Alle ore 11 i neo-genitori con bimbi da 0 a 11 mesi saranno accompagnati alla scoperta dello splendido dipinto “Nella veranda” di Amedeo Bocchi (1883 – 1976), artista del quale Fondazione Monteparma detiene un’importante collezione di opere. “Diversi sono i modi in cui si può sperimentare un’opera d’arte – ha dichiarato Maria Rapagnetta dell’Associazione Incontrarsi nell’arte, che terrà i due laboratori – Il metodo esperenziale di Incontrarsi nell’arte permette di ascoltare le opere, di scoprire il loro segreto attraverso le proprie emozioni.

Un ascolto che passa attraverso il rilassamento, i cinque sensi, l’emozionalità e l’empatia per vivere globalmente la singolarità della scultura e della pittura moderna”. Ai piccoli partecipanti sarà omaggiato un kit merenda offerto da Alce Nero. Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, richiedono la prenotazione obbligatoria al cell. 335 7231625. Per informazioni e per il programma completo della manifestazione BimboArte 2021, è possibile consultare il sito internet www.bimboarte.it. L’accesso ad APE Parma Museo è consentito solo esibendo il Green-Pass (non necessario sotto i 12 anni di età), indossando la mascherina e rispettando le distanze di sicurezza interpersonali per il contenimento del contagio da Covid-19.