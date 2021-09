Around Bansky: i prossimi appuntamenti

Dopo il successo del primo week end continua “Around Banksy”, il palinsesto di eventi che celebreranno l’arte di strada cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegato alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”.

La rassegna Around Banksy è organizzata dal Comune di Parma e dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma, in collaborazione con Comitato Parma 2020, Art Lab Bene Comune, TEP, Fondazione Teatro Regio, Verdi OFF, McLuc Culture, ACER Parma, Fondazione Cariparma, LUdE, In Strada Caduti In Strada Rinati, Cultura Italiae, Laboratorio Aperto Parma, Gruppo Scuola, Eidè e Aurora Domus.

Il calendario degli appuntamenti sarà via via aggiornato, con tutte le informazioni utili per vivere le tante iniziative dedicate alla street art cittadina nei prossimi mesi. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.parma2020.it. Tutti gli eventi della rassegna saranno gratuiti e nel pieno rispetto della normativa per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19.

PROGRAMMA

Rassegna “Around Banksy”

11 settembre 2021

Agli appuntamenti interverranno l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Michele Guerre e il consigliere delegato alla Creatività̀ giovanile Leonardo Spadi e gli artisti

L’edicola in street art - INAUGURAZIONE

Data: sabato 11 settembre ore 10.00

Luogo: Edicola di Viale Toschi

Descrizione: in occasione del ventesimo anniversario dall’apertura della loro edicola, il signor Marco Melli e sua moglie hanno deciso di decorarne le saracinesche. Con la realizzazione di queste opere da parte di due studentesse del vicinissimo Liceo Artistico “Paolo Toschi”, i proprietari si sono posti l’obiettivo di porre fine ai costanti imbrattamenti della loro edicola. Allo stesso modo, il signor Giovanni Varesi, proprietario del chiosco antistante all'edicola, ha deciso di abbellire la propria saracinesca con un'opera realizzata da un compagno di classe delle due studentesse del "Toschi".

Artisti: Maddalena Maghenzani, Marta Poli e Nicholas Daniele.

Tour true street art

Data: sabato dalle 11 settembre 2021 dalle ore 18.30

Luogo: Art Lab Bene Comune (Borgo Tanzi, 26)

Descrizione: un tour a spasso per i principali murales di Art Lab, uno spazio aperto a tutti e gestito da giovani del quartiere Oltretorrente, storicamente luogo di arte e musica, inclusione, socialità e solidarietà.

All'interno di questo Bene Comune negli anni si sono susseguiti diversi contest di street art con artisti di tutta Europa che hanno lasciato sulle sue mura opere di un valore inestimabile: sarà questa l’occasione per scoprirle attraverso un tour che racconterà la storia di questi murales e degli artisti che li hanno realizzati.

In collaborazione con: Art Lab Bene Comune.

Dal 9 all'11 settembre il protagonista di “THE ART STREET. Discover People, Culture and Fashion” – sarà Luca Barcellona. La rassegna, organizzata dal Fidenza Village consiste in un percorso espositivo multiforme che omaggia l’arte urbana e il suo più celebre interprete e trasforma il Village in una straordinaria esposizione a cielo aperto.

A partire da sabato 11 settembre, tutte le foto della street art cittadina postate su Instagram, verranno condivise dai canali istituzionali del Comune di Parma e di Parma Capitale della Cultura 2020+21.

Basterà taggare le pagine @comuneparma e @parma2020official utilizzando l'hashtag #aroundbanksy.