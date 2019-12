Museo d'Arte Cinese: un pieno di iniziative aspettando il Natale

Sabato 7 dicembre dalle 19 alle 21.30 arriva la “Saturday Kids Night – Christmas Edition”, una serata in versione natalizia dove i più piccoli alla cena uniranno giochi interculturali a tema. Si proseguirà il 15 dicembre con il Christmas Vintage Market e il concerto di voci bianche e coro giovanile ARS CANTO. Gran finale il 20 dicembre con la performance musicale dell’artista e attivista iraniana Sahar Ajdamsani

Anche il Museo d’Arte Cinese si prepara ad accogliere il Natale. Si inizia con una serata a tema dedicata ai più piccoli, gli adulti infatti non saranno ammessi! Sabato 7 dicembre, dalle 19 alle 21.30, si terrà infatti la “Saturday Kids Night – Christmas Edition”, la versione natalizia delle serate per soli bimbi (età consigliata dai 5 ai 10 anni) che il museo organizza periodicamente. Sarà un viaggio speciale tra le culture del mondo che avrà inizio con alle 19 con l’accoglienza dei piccoli alla reception da parte delle educatrici Laura e Domiziana che, dopo aver congedato i genitori, li accompagneranno in questa serata di scoperta. Dopo giochi cinesi e africani davanti allo spettacolare paravento custodito nel museo, la serata proseguirà con la cena a base di pizza artigianale, panini soffici al prosciutto e un dolcetto natalizio. E alle 21.30 i bambini riabbracceranno i propri genitori raccontando loro ciò che più li ha “catturati” di questa nuova esperienza.

Per bimbi con particolari esigenze alimentari è previsto un menù alternativo su richiesta preventiva dei genitori. La prenotazione è obbligatoria alla mail info@museocineseparma.org. Il costo per la partecipazione comprensiva della cena 15 euro.

Si proseguirà domenica 15 dicembre con il Christmas Vintage Market (dalle 15 alle 19), una vendita benefica di abiti Vintage, libri usati e opere d’arte a favore della Fondazione Culturale Saveriana e con il concerto di voci bianche e coro giovanile ARS CANTO Giuseppe Verdi che 17.30 si esibirà in “Natale intorno al Mondo” (entrambi gli eventi ad ingresso libero). Venerdì 20 dicembre alle 21 il museo avrà l’onore di ospitare l’iraniana Sahar Ajdamsani cantautrice, poetessa, fotografa, scrittrice e - come ama definirsi – “guerriera” per i diritti della donna e per la pace nel mondo, costretta a esibirsi all’estero. Per la prima volta in Italia a dicembre (oltre alla tappa parmigiana sarà a Napoli la sera prima) sarà protagonista di una grande performance musicale “Dreamy World”, arrangiata dal sound designer Giovanni Amighetti. Con lei si esibiranno la suonatrice di viola Martina Surace e il chitarrista Luca Nonis.

Per informazioni: Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – 43123 Parma Tel: 0521 257337 Sito web: www.museocineseparma.org E-mail: info@museocineseparma.org

Orari: da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle 13 e dalle 15 alle 19 domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiusura il lunedì e le festività nazionali