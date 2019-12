Parigi, venduto un Gauguin per 9,5 milioni di euro

Un dipinto di Paul Gauguin è stato venduto ieri sera all’asta a Parigi per 9,5 milioni di euro, circa il doppio rispetto alla sua stima: lo ha reso noto la casa d’aste Artcurial.

Si tratta di 'Te Bourao II', un’opera realizzata durante il periodo in cui l’artista si trovava a Tahiti. Il quadro ha suscitato un forte interesse ed è stato acquistato da un «collezionista internazionale», ma rimarrà in Francia, ha reso noto la società.

La precedente vendita nel Paese di un dipinto di Gauguin del periodo post-impressionista di Tahiti risaliva a 22 anni fa. 'Te Bourao II', ovvero 'L'albero Puraò nella lingua locale, fa parte di una serie di nove capolavori che Gauguin realizzò nel 1897 ed è l’unico ancora in mani private.

