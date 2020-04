Gavino Ledda: «L'uomo odierno è in peccato di hybris con il suo trasgredire le leggi della natura»

«Lo scrosciare dell’acqua nel bosco, i tuoni e il vento, erano allora le uniche parole che mi era dato di sentire e con loro stavo bene. Il silenzio mai turbato a me parlava segretamente o quando la natura crepava dalle risate in primavera o quando l’inverno ululava gelo e bufera». Bastano poche righe tratte dal romanzo «Padre padrone», per capire il legame ancestrale e intimo che lo scrittore Gavino Ledda ha sempre avuto con la natura, figlio fedele e rispettoso di ogni sua forma e manifestazione. E lo dimostra anche nel pieno dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, con una nuova e appassionata arringa. Lo scrittore punta il dito, ancora una volta, contro l'antropocentrismo, una crociata veemente, la sua, mossa da uno spirito ambientalista primordiale, che deriva dal vissuto irripetibile del pastore che è stato in giovinezza e del fine intellettuale che è diventato. «L'uomo è in peccato di hybris» scandisce al telefono, scomodando Eschilo.

Che cosa significa, esattamente, in tempo di coronavirus?

Nello scenario tragico, il peccato di hybris è volere troppo, ignorare il senso della misura, soverchiare il più alto valore della legge. Significa sconfinare nell’ordine divino, trasgredire le leggi della natura. E anche nel vortice di una pandemia inimmaginabile, gli uomini sono in peccato nei confronti della natura. Tutte le persone che parlano di coronavirus sui giornali e in televisione, politici, virologi, intellettuali, cronisti, attribuiscono la colpa della pandemia all'uomo. Il concetto, di per sé, è giusto, ma nessuno spiega le cause di questo peccato.

Quali cause?

Parlo soprattutto da pastore e cito Padre padrone. Fin dalla mia infanzia ricordo che la natura si è sempre ribellata alle violenze dell'uomo, ma attenzione: la natura non si vendica, si difende e sa come farlo. Quando ci invadevano le pulci nel nuraghe dove dormivamo, dovevamo portare le stuoie e le coperte sulla macchia e uccidere i piccoli invasori con le unghie dei pollici. Ricordo anche la calata delle cavallette e dei bruchi, ma era la natura stessa a intervenire: foglie e pascolo per il loro nutrimento non erano sufficienti, così le uova non si schiudevano, gli insetti morivano prima di diventare adulti e per 4-5 anni non comparivano più. Erano fenomeni ciclici, una sorta di autoregolamentazione sapiente per proteggere il bosco, le querce, le sughere. Poi l'uomo ha pensato di intervenire, ma solo ed esclusivamente a suo favore. Oggi viviamo in un pianeta inquinato e sovrappopolato.

Il peccato qual è?

La terra è deforestata, il mare è invaso dalla plastica, l'aria è inquinata, i pesci stanno morendo, i ghiacciai si sciolgono, l'acqua non si può più bere. L'elenco è lungo e inquietante. Anche la moltiplicazione dell'uomo sulla terra è contro la natura e i suoi equilibri. Se non fosse così, le foglie dei boschi e l'erba dei prati sarebbero rimaste nella giusta misura senza alcuna sopraffazione, piante e specie viventi nella giusta armonia. L'uomo è responsabile dell'estinzione di molti animali e dei loro habitat a causa di un flagello chiamato denaro. Penso, ad esempio, agli elefanti trucidati per le loro zanne d'avorio.

Uomo prevaricatore e spietato dunque

L'uomo quintessenza dell'egoismo, ha pensato che la terra fosse sua, ma la terra è anche delle cavallette, dei bruchi, delle pulci, delle querce, dei pesci. Ecco perché la natura si difende. Il coronavirus mandato dalla natura, è un avvertimento. Crescete e moltiplicatevi, non come le cavallette, ma spiritualmente.

Come possiamo invertire la rotta?

La terra ha 5 miliardi di anni e la vita 3 miliardi. L'antropocentrismo è nato in Grecia, con i sofisti e la​ misura di tutte le cose, che altro non è che una strada senza uscita. Da 200 anni a questa parte l'uomo ha causato un avvelenamento globale, ma non basta la consapevolezza per lavarsi la coscienza, bisogna cambiare, anche attraverso piccoli atti quotidiani. La natura, nel frattempo, ha i suoi mezzi per autoregolarsi e combatte. All'inizio ho citato le parabole di bruchi, cavallette e pulci. Ora mi appello alle coscienze: spero che l'uomo non riproduca mai più la violenza del toro di Minosse, ma riproponga solo la civiltà del figlio dell'uomo mai espressa, una civiltà senza egoismo.

Qual è la lettura?

In effetti, eticamente, l'uomo non si è mai mosso da Minosse. Tutti i grandi imperatori, fino ai politici che governano il mondo oggi, hanno emulato il figlio di Zeus imponendosi. Anche Giuseppe Verdi, con il suo Nabucco struggente, è memore della parabola minoica, purtroppo, ancora attuale.