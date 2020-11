Vittorio Gallese lettore: "Ci sono autori, come Musil, a cui ritorno costantemente"

Quale libro sta leggendo in questo momento?

«Culture visuali» di Michele Cometa, fresco di stampa. Un libro che parla del potere delle immagini, fondamentale per capire la contemporanea era digitale.

C’è un libro che le ha cambiato la vita o ha cambiato il suo modo di pensare?

Sicuramente «L’uomo senza qualità» di Robert Musil, con la sua idea di fondo di coniugare “anima” ed “esattezza”. Un libro straordinario. Me lo consigliò durante l’adolescenza uno dei tanti maestri che ho avuto la fortuna di incontrare: Ludovico Silvani, il mio maestro delle elementari che ho continuato a frequentare per molti anni anche dopo. Musil e Proust erano i suoi scrittori di riferimento. È riuscito a trasmettermi l’amore per il primo. Non comprese mai perché invece Proust non riuscisse ad entusiasmarmi. Mi diceva “vedrai, prima o poi arriverà anche per te il momento di Proust…”.

Il libro che avrebbe voluto scrivere

«L’errore di Cartesio» di Antonio Damasio. Un saggio sul cervello che coniuga chiarezza e profondità con uno stile avvincente. Perfetto.

Il libro che ha più influenzato la sua scrittura.

Non essendo un romanziere ma uno scienziato, non saprei. Quando scrivo cerco di coniugare chiarezza e passione, forse richiamandomi indirettamente a Musil e alla sua «Genauigkeit und Seele». Ma è un accostamento che mi fa arrossire, Musil è un gigante.

Il libro che reputa sottovalutato.

Un libro che ho scoperto recentemente, grazie a una recensione di uno scrittore che amo, Emanuele Trevi: «Passeggiate romane» di Stendhal. Fantastico.

L’ultimo libro che l'ha fatta piangere.

Sicuramente «Al giardino ancora non l’ho detto» di Pia Pera. Una testimonianza di pienezza di vita nonostante l’attesa della morte. Struggente, bellissimo.

L’ultimo libro che l'ha fatta ridere.

«Tutte le anime» di Javier Marìas, una corrosiva satira del mondo accademico Inglese.

Il libro che non è riuscito a finire.

«Alla ricerca del tempo perduto» di Marcel Proust. Ho fatto diversi tentativi nel corso degli anni, ma non sono mai riuscito a completarne la lettura.

Il libro che ammette di non avere letto

«Guerra e pace». Forse perché ritrovandomi totalmente nell’universo narrativo di Fëdor Dostoevskij temo di metterne in discussione la supremazia tra gli autori Russi.

Cosa leggeva da bambino?

Soprattutto Emilio Salgari e Jules Verne. Il primo libro di Salgari me lo lesse mio padre: uno o due capitoli ogni fine settimana. Quando poi iniziai a leggere da solo ho continuato con Verne e Salgari. Un suo romanzo che mi colpì moltissimo fu «Le meraviglie del duemila», il primo libro Italiano di fantascienza. Il 2000 quando ero piccolo era una sorta di mito laico. Leggendo questo libro fantasticavo su come sarebbe stata la mia vita nel nuovo millennio. Anni di ingenuo ottimismo, cui spesso penso con nostalgia.

È un lettore capace di leggere più libri contemporaneamente?

Si, lo faccio costantemente con i saggi. Non con la narrativa però, che leggo prevalentemente durante l’estate. Se leggo un romanzo ho bisogno di immergermi completamente per ore nella lettura. Questa estate in vacanza ho letto molti romanzi, come non facevo da tempo. Avevo bisogno di “disintossicarmi” dalle troppe ore trascorse di fronte al computer durante il lockdown. Leggere un romanzo all’ombra di un albero è una delle cose più belle che esistano.

Legge le novità proposte dal mercato o preferisce rileggere?

Spesso scelgo un libro scoprendolo in libreria o seguendo il consiglio di un amico. È raro che rilegga integralmente un libro, ma ci sono autori, come Musil, a cui ritorno costantemente.

Come suddivide i libri?

I saggi per tema e autore. I romanzi in modo più casuale, talvolta per collana, come i Supercoralli, ma è un ordine relativo. Con tanti scaffali in doppia fila, certi libri si nascondono per poi ricomparire inaspettatamente. Spesso faccio spostamenti, nel disperato tentativo di imporre un ordine, che poi invariabilmente appare inadeguato. È un aspetto ansiogeno del rapporto coi libri: l’inattingibile ricerca di un ordine impossibile da imporre a una “creatura” viva e in continua evoluzione come la biblioteca.

Domanda con due risposte: quelli che tiene sul comodino e quelli scaffalati in libreria.

Sul comodino è un misto di nuovi arrivi e libri cui ritorno spesso. Quando il numero di libri impilati ne rende precario l’equilibrio statico, qualche libro prende la via degli scaffali. Tra comodino e scaffali c’è un costante via vai….

Ci sono libri che tiene sempre a portata di mano?

Sono sempre tutti a portata di mano, tranne quelli che abitano gli scaffali più alti, per cui occorre la scala. Ma anche quella è a portata di mano. A volte passo ore alla ricerca di un libro di cui ho perso le tracce. Ritrovarlo è un piccolo momento di gioia.

Oggi, nell’era digitale, si è arreso all’idea che in una lastra di computer ci può stare una biblioteca?

Si, e da molti anni. Sul tablet ho centinaia di libri. È comodo, soprattutto per il lavoro, avere sempre una biblioteca a portata di mano, anche in viaggio. La lettura del libro di carta è insostituibile, ma non riuscirei più a fare a meno delle risorse elettroniche.

Qualcuno ha detto che la libreria per un (critico, un poeta, un giornalista, uno studioso, un narratore) è come la scatola degli attrezzi per lo stagnaro, si rivede in questa immagine?

No, direi che vedo più la libreria come un luogo di incontro e di scoperte. Da ragazzo ci passavo pomeriggi interi. Ho iniziato con la Galleria del libro in fondo a via XX marzo, dove abitavo. Vi acquistai il mio primo romanzo “adulto”: «Festa mobile» di Hemingway, un Oscar Mondadori che costava 350 lire, ce l’ho ancora. Ho poi continuato con Feltrinelli: Giorgio Belledi prima e Roberto Ceresini poi sono stati punti di riferimento costanti in libreria.

Quale dei suoi libri pensa o vorrebbe rimanesse fra cento anni?

Tra cento anni? Ah ah, decisamente quello che non ho ancora scritto!