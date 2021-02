Ape museo: una "Pietà" ribaltata nel "Nuovo Sguardo" di Felice Tagliaferri

Grazie all’iniziativa promossa dai Lions Club di Parma e provincia, in collaborazione con Ape Parma Museo, già da oggi e fino al 14 marzo è possibile ammirare, presso il centro culturale e museale di Fondazione Monteparma, l’opera “Nuovo Sguardo” dell’artista non vedente Felice Tagliaferri.

La scultura nasce da un’idea che Tagliaferri maturò nel 2018 durante una visita ai Musei Vaticani, nel corso della quale gli fu consentito di “vedere con le mani” la Pietà michelangiolesca.

La sua sensibilità di uomo e di artista lo portò immediatamente a “sognare” una “Pietà Ribaltata” – questo è il sottotitolo di “Nuovo Sguardo” – trasformando lo sguardo di dolore e compassione della Madre sul Figlio, in un Nuovo Sguardo che restituisse alla Donna, non solo madre, ma anche sorella, figlia e compagna, la consolazione e la protezione tra le braccia dell’Uomo, padre, fratello, compagno. Tagliaferri non perde infatti occasione di invitare a guardare il mondo tutto, ma in particolare l’universo femminile, da un punto di vista che pone in primo piano la forza della donna e il suo diritto a non essere oggetto di alcun tipo di violenza. Non a caso la sua arte è stata definita “arte sociale”: per il messaggio esplicito che caratterizza le sue opere non solo concettualmente, ma anche nel “non finito”.

Nel “Nuovo Sguardo”, ogni uomo, ma anche ogni donna, può assumere l’impegno morale del prendersi cura, soprattutto delle persone più fragili, con il gesto simbolico di levigare il marmo grezzo.



COME VEDERE L'OPERA

Per ammirare l’opera, da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 17.30, non è necessaria la prenotazione. Mentre per fruire di una visita tattile guidata (svolta in ottemperanza alle misure anti Covid-19) è necessario scrivere a info@itineraemilia.it. Le mostre in corso presso Ape Parma Museo sono allestite in ampi spazi che ne consentono la visita nel pieno rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza.



INGRESSO A 1 EURO

Fino al 15 febbraio l’ingresso ad Ape Parma Museo viene proposto al prezzo simbolico di 1 euro, mentre è gratuito per persone con disabilità visiva e loro accompagnatori, under 18, guide turistiche e giornalisti. Per informazioni, rivolgersi al tel. 0521 2034 o all’e-mail info@apeparmamuseo.it.