Disegno: un premio per gli artisti under 35 per ricordare Massimiliano Galliani

L’attività dell’associazione culturale artMacs, costituita nel dicembre 2020 dalla famiglia dell’artista Massimiliano Galliani, prematuramente scomparso all’età di 37 anni, si apre con il “Premio Massimiliano Galliani per il disegno under 35”, organizzato in partnership con ArtVerona.

In occasione della Giornata Mondiale del Disegno (27 aprile), sulla nuova piattaforma digitale della fiera d’arte si terrà una giornata tematica dedicata al disegno, che inaugurerà una serie di iniziative digitali organizzate in attesa della 16a edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 17 ottobre 2021.

Nei giorni della fiera, una giuria professionale selezionerà il miglior disegno realizzato da un artista under 35 tra quelli proposti dalle gallerie partecipanti. Al vincitore sarà conferito un premio acquisto del valore di 3.500 euro, arricchito da una mostra personale negli spazi di Casa Cavezzi a Montecchio Emilia (RE) – un palazzo del XII secolo, a pochi passi dall’atelier di Massimiliano Galliani – e da una pubblicazione dedicata. Il lavoro selezionato dalla commissione giudicatrice verrà acquisito dall’associazione al fine di costituire nel tempo una raccolta del disegno contemporaneo.

Figlio di Omar Galliani e Laura Intilia, e fratello di Michelangelo Galliani, Massimiliano Galliani ha trovato nel disegno il suo linguaggio d’elezione: la famiglia con questo premio intende non solo onorarne la memoria, ma dare anche un segnale forte di supporto alle giovani generazioni, trasformando un lutto in un’opportunità per artisti under 35 in Italia e nel mondo.