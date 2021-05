Addio alla scrittore Paolo Maurensig

E’ morto lo scrittore Paolo Maurensig. Nato a Gorizia nel 1943, Maurensig è stato autore di diversi libri. Il successo è arrivato negli anni '90 con La variante di Luneburg, romanzo che narra di una partita fra due maestri di scacchi attraverso gli eventi storici della Seconda Guerra Mondiale. Maurensig, dopo aver compiuto gli studi classici, si trasferì a Milano, dove iniziò a lavorare nel campo dell’editoria.

«La variante di Luneburg» (Adelphi), pubblicato nel 1993, è stato tradotto in tutto il mondo e ha venduto solo in Italia 300 mila copie. Nel 2007 una trasposizione teatrale del romanzo ha debuttato al teatro Verdi di Gorizia, con la voce di Milva.

Nel 1996 il successo di Maurensig è stato confermato con «Canone inverso» (Mondadori), che ha venduto in Italia circa 200 mila copie e dal quale è stato tratto l’omonimo film di Ricky Tognazzi. Tra i vari riconoscimenti ottenuti dallo scrittore, nel 2016, l'assegnazione del Premio Cortina d’Ampezzo, per il suo «Teoria delle ombre» (Adelphi). (ANSA).