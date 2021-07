Incontro con Luca Sommi sulla Divina Commedia

Sarà un viaggio nella Divina Commedia e nell' universo di Dante l'incontro in programma al Caffè de La Versiliana sabato 17 luglio alle ore 18.30.

Promosso dalla Fondazione Versiliana, l'incontro a Marina di Pietrasanta avrà come ospite il giornalista, critico e autore Luca Sommi per la presentazione del suo ultimo libro “ Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia” che per l'occasione sarà intervistato da Cristina Manetti, giornalista nonché Presidente del Museo Casa di Dante Alighieri di Firenze

Amatissima, citatissima, ma spesso purtroppo fraintesa, dopo settecento anni la Commedia del Sommo Poeta non smette di incuriosire e appassionare lettori di tutto il mondo. Dante ci fa emozionare per la tragica storia d’amore di Paolo e Francesca e ci spaventa con la mostruosità di Lucifero; ci conduce attraverso le atmosfere cupe e grottesche dell’Inferno, la salita al Purgatorio, fino alla luce e allo splendore del Paradiso; stordisce il lettore moderno con sottigliezze teologiche ma sa infiammarne l’animo con le sue invettive contro l’Italia; ci spiazza con l’enigma drammatico del conte Ugolino e ci eleva con la presenza di Beatrice e Virgilio.

Nelle pagine del suo libro , Luca Sommi ci accompagna lungo questa rilettura della Divina Commedia con chiarezza per spiegare, in sintesi, cosa accade nella più grande opera «mai scritta da un cristiano».

Un tributo amorevole e riverente, un libro unico che sorprenderà anche il lettore più esperto.

Luca Sommi è giornalista e critico, si occupa di letteratura, arte e politica. Insegna Linguaggi del giornalismo all’Università degli Studi di Parma e tiene un corso sul racconto d’arte e letterario alla Scuola Holden di Torino. Ha scritto saggi e ha curato diverse mostre, tra queste la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008. Ha ideato e dirige la rivista culturale online ifioridelmale.it. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra questi Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi è autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce, assieme ad Andrea Scanzi, e con la partecipazione di Marco Travaglio, il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica su «il Fatto Quotidiano».

L'ingresso è libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta e saranno in onda anche su 12 TV Parma.