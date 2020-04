Da Colorno Photo Life e Parmafotografica foto in vendita per l'ospedale

l festival Colorno Photo Life e Stop-piccolo festival indipendente della fotografia, con la collaborazione tecnica di Cactus Studio, organizzano un'iniziativa di solidarietà che ha lo scopo di sostenere economicamente la terapia intensiva dell'ospedale Maggiore. L’iniziativa si intitola “Una fotografia per Parma”.

Fotografe e fotografi locali e non solo stanno donando scatti che permetteranno a chi interessato di contribuire all'emergenza sanitaria in corso, e di ricevere in cambio un pezzetto di quella cosa che chiamiamo Fotografia.

Dicono gli organizzatori:

ll progetto coinvolge fotografe e fotografi che hanno donato un loro scatto, in vendita su https://unafotografiaperparma.myportfolio.com al prezzo di 50 euro. Per richiedere la foto scelta potete inviare una mail all’indirizzo dedicato unafotografiaperparma@gmail.com; sarà nostra cura indicarvi le modalità per il pagamento. Lo staff di “Una fotografia per Parma” ringrazia di cuore tutte e tutti coloro che hanno aderito, e che lo faranno nelle prossime giornate. Il logo dell’iniziativa è gentilmente stato donato da Francesca Bianchi. Una volta terminate le restrizioni vigenti per la pandemia in corso, le foto scelte saranno a disposizione.

Vendita benefica di foto per raccolta fondi da destinare all'Ospedale di Parma

L’associazione Parmafotografica, insieme ai numerosi amici fotografi e agli altri circoli fotografici del territorio, in questo momento di particolare difficoltà, promuove una vendita benefica online di fotografie per sostenere il sistema sanitario di Parma a seguito della pandemia da Covid-19 !

La città di Parma, tutti i sanitari, forze dell’ordine e volontari stanno lavorando in maniera eccellente in questa complessa situazione di emergenza garantendo la sicurezza pubblica della cittadinanza ! !

Mossi dallo spirito associazionistico ci sembra doveroso partecipare e contribuire nella raccolta fondi verso coloro che silenziosamente svolgono il proprio lavoro in nostra difesa.

Parmafotografica, capofila dell’iniziativa, propone una serie di fotografie che possono essere acquistate e il cui ricavato verrà devoluto all’Azienda Ospedaliera di Parma per l’acquisto di apparecchiature biomedicali e acquisizione di arredi.

Il costo di una singola fotografia (stampa in formato 20x30) ammonta a € 25.00 (comprese le spese di stampa e spedizione).

la stampa verrà realizzata dal negozio Service Photo Color di fabio Comizzoli e sara su carta Fuji Fine art, mentre per chi desidera acquistare il solo file digitale ad alta risoluzione il costo ammonta a € 15.00 (Importo interamente devoluto all'Ospedale Maggiore di Parma). Il pagamento può essere effettuato tramite paypal, carta di credito o bonifico ! !

Sito internet: www.unoscattoperilmaggiore.it e-mail: info@unoscattoperilmaggiore.it

Saranno questi, attivi da metà di questa settimana i canali di riferimento ufficiali di questa importante iniziativa benefica. Inoltre, per garantire la massima trasparenza verranno ovviamente rilasciate le regolari ricevute via e-mail. Potete trovare l'evento anche all'indirizzo https://www.facebook.com/events/2862664040436558/