"Con la testa nella Luna": Parmafotografica espone a Fotografia Europea

C'è un angolo di Parma a Fotografia Europea, la rassegna di Reggio Emilia che si apre venerdì 21 maggio. I soci di Parmafotografica, con la mostra “Con la testa nella Luna”, partecipano infatti all'edizione 2021 nel Circuito Off.

Il tema di questa sedicesima edizione di Fotografia Europea riprende un verso di Gianni Rodari: “Sulla Luna e sulla Terra/fate largo ai sognatori” per sottolineare l’importanza della fantasia, nella sua accezione creativa, nel generare significati e visioni.





In rappresentanza del circolo fotografico parmigiano espongono con immagini originali sul tema del festival i soci: Angelica Colombini, Clara Ugolotti, Corrado Pini, Davide Fornari, Emiliana Sozzi, Fausta Bertolotti, Federica Maninfior, Francesca Ruggieri, Franco Bisceglie, Georgia Loretta Felici, Giovanni Ruzzi, Luca Rivieri, Manuela Arcari, Mauro Iotti, Raffaele Di Pasquale, Stefania Pelosi.

Le mostre dell’Associazione Parmafotografica saranno inaugurate sabato 22 maggio alle 11 negli spazi di Cucine Clandestine in via dell’Aquila 6 nel centro storico di Reggio Emilia e sarà possibile visitare la mostra all’interno del locale fino a domenica 4 luglio. Partecipa inoltre con una personale di 8 immagini il socio Raffaele Di Pasquale dal titolo “...e ora liberate la fantasia!” installata presso le vetrine del 15 Pizzeria Bistró in via Migliorati 2, sempre nel centro storico di Reggio Emilia.



Per info sugli orari di apertura dei locali ospiti è possibile consultare la sezione contatti del sito www.cucineclandestine.it

Parmafotografica è su: www.parmafotografica.it, facebook.com/parmafotografica e instagram.com/parmafotografica_official