Sirio, tenore in corsia rimasto senza voce

Sono un cantante lirico mi chiamo Sirio mi hanno chiamato Sirio perché i miei amavano le poesie di Attilio Bertolucci io sono grasso e barbuto come tre tenori per sbarcare il lunario canto anche negli ospedali ma questo che mi è capitato questa volta è un ospedale particolare è un ospedale per bambini con malattie terminali io sono stato chiamato per cantare così forte in modo che i parenti non sentano le urla. Hanno fatto una selezione per i cantanti mi han scelto perché ho una voce molto potente non sono un superman sono un modesto tenore ma sono pronto a lottare contro il male ogni giorno studio per combattere le voci del dolore i parenti non sentiranno nulla ve lo giuro.

E’ l’incarico più difficile della mia vita altro che la Scala io le sento le urla giorno e notte ma per i parenti fratelli zii e madri è stata approntata una sala musicale dove io ho il compito di cantare e distrarre i parenti con «Or co' dadi ma fra poco» o «Di quella pira».

Il primo giorno che ho camminato tra i reparti le ho sentite tutte quelle urla come si studiano venti lingue diverse io le dovevo conoscere tutte a memoria quelle urla e ho visto le facce se non avessi visto le facce di quei bambini non avrei potuto far nulla di buono pensavo a quelle facce giorno e notte.

All’inizio di questo lavoro a volta mentre cantavo mi commovevo anche io e dovevo trattenermi già c’era troppa tragedia intorno io che dovevo lenire il dolore con la voce la voce contro la voce dovevo vincere io le urla di dolore dovevano perdere or' co dadi ma fra poco.

Sto perdendo la voce giorno dopo giorno ci metto un impegno tremendo ma quelle urla di povere anime entrano anche nelle mie ossa nei mie polmoni.

Prima erano cali di voce ora son quasi muto come faccio io sto perdendo vince il dolore maledetto.

Loro i parenti mi applaudono mi sorridono ma a volta dalle urla sembra che scoppino i vetri sono venti trenta tipi diversi di urla io le so distinguere e anche loro i parenti le sanno distinguere perfettamente

Se una madre o una nonna sentono un urlo partono e tra cento stanze trovano in un batter d’occhio il dolore di famiglia anche senza guardare li ho visti correre e ogni volta io cantavo con più forza.

Ero praticamente muto ormai allora vagavo tra i reparti di quell’ospedale ma le stanze sembravano vuote io vidi i televisori era dai televisori che provenivano le urla ma non c’erano i bambini io non capivo ma ormai ero senza voce sudavo e me ne stavo seduto per terra non potevo più aiutare i miei bambini malati.

Sono diventato inutile la mia voce non serve più a niente.

Ad un tratto ho sentito «Non più andrai farfallone amoroso» ma era un coro che si propagava in tutto l’ospedale erano tutti i bambini malati e i parenti che intorno a me urlavano Farfallone amoroso e io senza voce mimavo Mozart con loro ora il malato ero io senza voce e loro i bambini erano sani.