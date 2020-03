Nel cuore muto della zona rossa

Dalle finestre del salotto, il giovane scrutava il palazzo della Pilotta inondato dalla luce del sole. Eppure c’era qualcosa d’innaturale nello spettacolo che osservava. I prati davanti al complesso monumentale, tinti di smeraldo dalla mano della primavera incipiente, erano desolatamente vuoti. Così come via Garibaldi, su cui s’affacciavano le vetrate dell’appartamento, che appariva arida di vita e di movimento quasi fosse il letto d’un fiume in secca.

Vedere la città spopolata, come in un’allucinante Ferragosto anticipato, per far fronte alla minaccia del nuovo virus, lo turbava profondamente. E con lui, rimaneva sconcertato chiunque conoscesse l’abituale anima vivace di Parma.

Gli unici luoghi davvero affollati, per quanto aveva notato, erano i supermercati, dove la gente si contendeva la merce a calcagnate in una moderna rievocazione dell’assalto ai forni di manzoniana memoria.

Confuso, il giovane si scostò dalla finestra e cercò i genitori, anche loro confinati in casa. Sentiva il bisogno di parlare con qualcuno.

Suo padre, vedendolo turbato, chiese: «Hai paura?»

«No», fu la risposta del ragazzo, dettata dall’istinto e da quell’ingannevole senso d’invulnerabilità legato a doppio filo alla gioventù.

«Allora perché sembri sconcertato?»

Lui allargò le braccia. «Non è evidente? Da un giorno all’altro ci ritroviamo ristretti in casa, praticamente senza poter uscire.»

«Capisco. Ma non disperare. Come tutte le situazioni, anche questa ha avuto un inizio e avrà necessariamente una fine.»

«Speriamo…» assentì il giovane, vago. Poi si alzò, e passò in rassegna la tecnologia di cui disponeva, e che prometteva di tenerlo in contatto con il mondo anche in quel periodo d’isolamento. Ma, improvvisamente, il ragazzo si rese conto di tutti i limiti che quei mezzi avevano.

Uno sterile messaggio, annunciato dal trillo elettronico del cellulare, non aveva realmente il potere di sostituire una conversazione con un amico lontano. La videoconferenza, che alcuni usavano addirittura per sostenere la discussione della tesi, non riusciva a riprodurre fedelmente il colloquio con chi era dietro lo schermo. E la televisione, la scatola magica regina del salotto, in grado d’avvicinare il lontano con le sue immagini, poteva accorciare ma non colmare le distanze.

Comunque la si mettesse, rifletté il ragazzo, in lui permaneva sempre una cocciuta sensazione di posticcio quando riproduceva il mondo su quegli schermi, grandi o piccoli che fossero. E forse era quella la radice profonda del suo malessere: nessuna copia, per quanto si proponesse come calco perfetto della realtà, poteva rimpiazzare la vita vera. Quel turbinare di volti, voci e fatti che era stato interrotto di colpo dall’emergenza, come un ponte cui improvvisamente venisse meno un troncone.

«Aspettiamo insieme», disse con dolcezza sua madre, che gli aveva letto quei pensieri negli occhi. «Per arrivare al nuovo giorno, bisogna per forza passare dalla notte. Dove l’ora più buia è quella che precede l’alba.».



il racconto della domenica