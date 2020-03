La scappatella sul Grande Fiume

Franca, Renata, Mirella... Tutte inforcarono le biciclette e pedalarono lungo il viale alberato di pioppi, in fila come se fossero soldati.

Andavano, le nostre ragazze, a rivedere il loro Po, rimasto in letargo per tutto l’inverno.

Sapevano che sarebbe stata una bella giornata inondata di sole. Cantavano e ridevano.

I ragazzi le aspettavano alla Canottieri Eridano, il loro punto di ritrovo. Ecco l’ultima curva, poi le urla degli amici che le salutavano. Loro fermavano all'improvviso le biciclette e le buttavano a terra. Franco, Udo, Gianni... Erano i loro «filarini» che avrebbero cercato di farle divertire.

Sopra c’era lo chalet, il luogo dei loro incontri più segreti.

Lì ballavano anche se non c'era la musica: bastava abbracciarsi e muoversi a passi lenti.

Soltanto le loro voci canterine rompevano il silenzio che vi era intorno. La meta della gita di quel giorno era stata decisa: sarebbero andati tutti insieme a prendere i sandolini per fare una cavalcata sulle acque del fiume che correvano lisce e trasmettevano un senso di pace e di serenità.

Ecco le tre barchette, le posarono in acqua e vi salirono.

I ragazzi remavano seguendo tutti lo stesso ritmo: ogni cosa, in quegli istanti, sembrava scorrere con lentezza. Franco e Mirella facevano da guida: erano gli innamorati fissi del gruppo. Arrivarono all’isolotto che si sporgeva dalle acque.

Si fermarono e scesero. Avevano preso al «Gatto nero», il bar che si affacciava sul Po, alcuni panini e le solite gazzose.

Ci stava, dopo aver tanto remato, un piccolo pic-nic.

Sulle rive dell’isolotto c’erano già diversi pescatori che tenevano strette le loro canne e osservavano i galleggianti in acqua.

Molte carpe e anguille erano nei cestini, prigioniere.

I ragazzi pensavano di essere in solitudine e di godersi la compagnia delle ragazze.

Qualche bacetto rubato e tanti giochi con il pallone che avevano portato.

Il sole alto e caldo nel cielo riscaldava la giornata.

A piedi nudi andavano a sguazzare nell’acqua e poi si rotolavano nella sabbia.

Era primavera avanzata e loro, di quel giorno, stavano godendo ogni attimo.

Ormai il sole stava calando su quelle quiete acque, e anche il tramonto trasmetteva serenità.

Era venuta venuta l’ora di mettere i remi in acqua e di tornare a riva. Rientrarono alla Canottieri, tutti allegri, e la sorpresa all'arrivo li colse impreparati.

I genitori delle ragazze, che non erano stati avvertiti di quella gita, erano lì ad aspettarle, e non certo di buon umore.

Si era trattata di una scappatella che avrebbe lasciato il segno per un bel po’ di tempo, e probabilmente ci sarebbe stata anche una severa punizione.

Ma in quel momento poco importava, la giornata era stata proprio da ricordare. E' primavera! Svegliatevi, bambine... E loro lo avevano fatto.