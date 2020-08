Il cane, la scimmia e i giorni degli incendi

di Vincenzo Pardini

Una tarda mattina di luglio degli anni Novanta, un uomo attempato, con un fiasco in mano, uscì da una casa posta in fondo ad un cortile. Si chiamava Passamante Bislacchi; in testa aveva un cappello di paglia a larghe tese e i taschini della camicia bianca apparivano assai pieni.

Con le gambe lunghe e magre, avvolte in pantaloni di tela blu, a passo svelto, percorso un tratto di carrozzabile, deviò in un sentiero tra siepi e cespugli. Era un luogo abbandonato, sebbene vicino alle case. Arrivato in fondo al sentiero, svoltò in una radura; un cane prese ad abbaiare: era il suo, un meticcio di lupo nero chiuso dentro un reticolo di tramaglio; aperto il cancello, Passamante entrò.

Nell’aria vagava ancora il sentore dei boschi bruciati nei giorni scorsi, con gran dispendio di vigili del fuoco ed elicotteri; Passamante agitando il fiasco sorrise e guardò in alto. Subito, una bertuccia scivolò giù dal tronco andandogli appresso; carezzatala, trasse da un taschino della camicia delle noccioline, che la scimmia afferrò con la sua piccola mano; aperto il fiasco, Passamante glielo accostò alla bocca, e lei bevve con voluttà reggendo il cannello con le dita. Poi iniziò a girare attorno e giocare col cane; ma come questo le abbaiava, lei, fatta una smorfia di disprezzo, saliva sull’albero. Allora, Passamante, con una catena, legò il cane in un angolo; rapida, la scimmia balzò a terra, e lui le porse altre leccornie. Poi, sempre da un taschino della camicia, trasse una piccola scatola e gliela dette in mano. La scimmia l’afferrò con fare divertito, e salendogli su una spalla, gli tolse il cappello e gli carezzò i capelli. Poi prese a girargli attorno, a saltellare. Passamante, sciolto il cane, le aprì il cancello, ed ella si allontanò nella boscaglia. L’uomo, sempre a passo svelto e col fiasco in mano, tornò a casa. Da poco era rimasto vedovo e la moglie gli mancava molto. Nonostante il suo brutto carattere, l’aveva sempre accudito con amore. L’unico figlio che avevano era emigrato in Australia e si faceva vivo assai di rado. Per ammazzare la noia e la malinconia, Passamante aveva ripreso ad addestrare cani nell’allevamento di un amico cinofilo, e poi, di contrabbando, s’era procurato una bertuccia femmina, a cui era riuscito ad insegnare quanto voleva. La bestia lo guardava coi suoi occhi affettuosi, talvolta traversati da lampi astuti e selvaggi proprio come quelli delle persone. Ma lui sapeva placarla con acqua e miele, noccioline ed altro. Erano ormai divenuti amici per la pelle.

Arrivato a casa, prese la bicicletta della moglie e andò a un bar vicino che aveva un cortile aperto verso la campagna. Bevuto un caffè, sedette fuori, all’ombra delle piante. Gente andava e veniva. Qualcuno lo salutava. Tolta di tasca una vecchia e sbocconcellata pipa, caricatala di tabacco l’accese con lo Zippo, che emise una lunga fiamma. Nell’attimo, al limitare dei campi, dalla boscaglia, si innalzarono fumo e vampe. La gente prese a indicare, a urlare: stavolta l’incendio era vicino le case. Imperturbabile, Passamante, occhi socchiusi, viso scavato e naso aquilino, fumava la pipa.